Il vincitore di Tù sì que vales 2022 è Marco Mingardi. La vittoria è arrivata al termine di una lunga serata (qui il live) che ha visto sfilare tutti i migliori concorrenti di questa annata davanti alla giuria popolare, presieduta da Sabrina Ferilli, e ai giurati, ovvero gli immancabili Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Con loro anche la pletora di conduttori che ogni settimana ha fatto da ‘accompagnamento’ alle esibizioni dei concorrenti, ma che per la finale ha dovuto vedersela con la diretta.

Come vuole la tradizione, infatti, la l’ultima puntata di Tù si que vales va in diretta dopo settimane di puntate registrate e montate – spesso alla bene e meglio, per lo più senza una linea narrativa e un climax – e quindi vede all’opera in tempo reale sia i giudici (e loro sanno cosa vuol dire fare tv) sia il poker di conduttori composto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Una finale lunghissima, conclusasi solo all’1.35, dopo una ‘sfida’ a 4 che ha portato al televoto 4 gruppi da 4 finalisti ciascuno: il televoto finale ha visto in gara i Die Mobiles, Daniel K, James e Marco Mingardi, che l’ha spuntata sulla concorrenza anche in maniera piuttosto inattesa. Il cantante e imitatore, già ripescato dal momento che la scorsa settimana aveva perso nello scontro diretto con il mimo comico Trygve Wakenshaw, ha quindi convinto il pubblico a casa anche nel momento decisivo della finale, nonostante una concorrenza più che agguerrita.