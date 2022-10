Questa sera, sabato 15 ottobre, dalle ore 21:30 va in onda la quinta puntata di Tù sì que vales 2022, lo show del sabato sera di Canale 5 che in questo autunno 2022 è arrivato alla sua nona edizione. Dopo un sostanziale testa a testa, vinto per poco, con la prima puntata di Ballando con le Stelle 18 – iniziato un’ora prima, finito qualche minuto prima, ma tutto in diretta e con una serie di scontri al fulmicotone -, questa seconda settimana di scontro diretto inizierà a dare una misura dell’andamento della sfida tra i due programmi.

Lo scorso 8 ottobre, la quarta puntata di Tú sí que vales (in onda dalle 21.23 alle 00.58) ha registrato 3.604.000 telespettatori, share 25,9%, contro i 3.476.000 telespettatori, share 21,43%, registrati da Ballando con le stelle (in onda dalle 20.42 alle 00.54).

Tù Sì Que Vales 2022, quinta puntata 15 ottobre: anticipazioni

Una lunga serata a base di esibizioni spettacolari e a tratti sorprendenti, messe però in fila senza un vero filo narrativo: si tratta di pezzi registrati e messi in sequenza ma senza un vero ordine, il che rende faticoso seguire il programma. La scorsa settimana, ad esempio, un’esibizione per bambini è stata messa sul finire del programma: poteva essere una conclusione comunque buona per la puntata, che è però è continuata con un altro paio di esibizioni a buffo.

Comunque sia, questa quinta puntata presenta due ospiti speciali in studio, ovvero i nuotatori artistici Giorgio Minisini, campione del mondo, e la campionessa paraolimpica Arianna Sacripante.

Non mancheranno ovviamente cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, prestigiatori, mentalisti e chi più ne ha più ne metta. Ogni giudice può togliere o aggiungere tempo all’esibizione del concorrente, toccando con la propria bacchetta la clessidra presente in studio. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Infatti se la giuria popolare vota compatta e all’unanimità, un concorrente può andare direttamente in finale, a patto però che i giudici lo raggiungano sul palco. I talenti più estrosi solitamente entrano a far parte della Scuderia Scotti, circuito alternativo e ironico del programma.

Tù sì que vales, conduttori e giuria: chi sono?

Confermati conduttori anche della nona edizione del programma sono Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione della ballerina Giulia Stabile e le incursioni di Giovannino.

La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli presidente della Giuria Popolare.

La regia del programma è di Andrea Vicario e Gianmarco Mori.

Tù sì que vales, quinta puntata 15 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Tù sì que vales 2022 va in onda in diretta dalle 21.30 su Canale 5 e in live streaming sul sito Mediaset Infinity, dove poi sarà disponibile on demand. Noi seguiremo la puntata in liveblogging.