Gli ascolti tv di sabato 8 ottobre 2022 vedono la prima sfida stagionale tra Tù sì que vales, alla sua quarta puntata, e Ballando con le stelle 18, che debutta con la Lucarelli commossa per l’esibizione del suo fidanzato, un Mughini irato per lo 0 di Mariotto, Iva Zanicchi che sembra commentare l’1 ricevuto dalla Lucarelli con un ‘[email protected]”. Una puntata tranquilla, insomma, in cui il momento migliore è stato quello con Carlotta Mantovan, nel ricordo di Fabrizio Frizzi.

Il resto del sabato sera si è consumato con Alessandro Barbero che ha raccontato il 1492 nell’anniversario della scoperta dell’America, film e qualche serie tv.

Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la prima puntata di Ballando con le stelle 18 (live, recensione) (in onda dalle 20.42 all3 00.54) ha registrato nel segmento Ballando… tutti in pista 3.686.000, 20,74% e nel programma un netto di 3.476.000 telespettatori, share 21,43%, mentre la quarta puntata di Tù sì que vales (live) (in onda dalle 21.23 alle 00.58) ha ottenuto 3.604.000 telespettatori, share 25,90%. Su Rai 3 il doc 1942 ha registrato 867.000 telespettatori, share 5,07%. Su Rai 2 la serie SWAT ha ottenuto 803.000, 4,46% e 751.000, 4,47%. Su Italia 1 il film d’animazione Bigfoot Junior ha raccolto un netto di 673.000 telespettatori, share 3,88%, mentre su Rete 4 il film Unknown – Senza identità ha registrato un netto di 669.000 telespettatori, share 4,09%. Su La7 In Onda è stato visto da 467.000 telespettatori, share 2.63%. Su Nove Mafia Connection ha registrato 215.000 telespettatori, share 1,25%. Su Tv8 il film Back to the fantastic ha registrato 207.000, %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.093.000 telespettatori, share 17,48%. Su Rai 2 Tg2 Post 797.000, 4,53% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 813.000, 4,90% e a seguire la prima puntata de Le Parole ha ottenuto nella presentazione 1.053.000, 6,12%, e nel programma 1.244.000, 6,98%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 971.000 telespettatori, share 5,52% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 903.000 telespettatori, share 5,17% e nella seconda 854.000, 4,84%. Su La7 In Onda 768.000, 4,33%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto un netto di 337.000 telespettatori, share 1,89% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 397.000 telespettatori, share 2,27%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.320.000 telespettatori, share 20,44% e nel game un netto di 3.587.000, 25,31%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.839.000 telespettatori, share 16,89% e nel game un netto di 2.638.000, 18,99%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 613.000, 3,79%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 605.000 telespettatori, share 3,88%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo, parole in gioco 136.000, 1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte .000 telespettatori, share %, e nella seconda .000, %, mentre Linea verde Explora .000, % e Linea verde Life .000, %. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %, Mi manda Raitre .000, %, e dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale .000, % e il TgR Mezzogiorno Italia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Un dollaro di fifa ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %, Il tempo della politica .000, % e L’Aria Che Tira – Diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Lineablu – La Barcolana di Trieste ha registrato 1381.000, 11,25%, Passaggio a Nord-Ovest 1381.000, 9,14%, ItaliaSì! nella prima parte 1.019.000, 12,22% e nel programma 1.423.000, 15,15%. Su Rai 2 Italia – Cina per i Mondiali di Pallavolo Femminile ha ottenuto 3.587.000, 11,19%, il Ciclismo con il giro di Lombardia 710.000, 7,76%. Su Rai 3 TvTalk 601.000, 6,61%; Frontiere 435.000, 5,26%. PresaDiretta, in replica, ha ottenuto 528.000, 4,57%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2286.000 telespettatori, share 17,68%, Una vita 1793.000, 18,62%, Verissimo 1792.000, 21,49% e nei Giri di Valzer 1719.000, 18,45%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 487.000 telespettatori, 3,61%, mentre Superman & Lois 242.000, 2,75%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 631.000 telespettatori, 5,40% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 256.000, 2,84% e Colombo 333.000, 3,70%. Su La7 I miserabili ha registrato 197.000, 1,96%, Miss Marple 106.000, 1,18%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Alessandro Baricco legge Novecento ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Tartarughe Ninja ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 il film The American un netto di .000, %. Su La7 Atlantide .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

