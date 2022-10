Questa sera, sabato 8 ottobre, dalle ore 21:30 va in onda la quarta puntata di Tú sí que vales 2022, il varietà del sabato sera di Canale 5 arrivato alla sua nona edizione. Da questo secondo sabato di ottobre lo show di esibizioni varie prodotto da Fascino p.g.t. per Mediaset si scontrerà con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, su Rai 1, dopo aver affrontato le tre serate di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e ’90.

Lo scorso 1 ottobre, la terza puntata di Tú sí que vales ha registrato 4.044.000 telespettatori, per uno share del 22,58%: numeri che hanno assicurato al programma la vittoria della serata Auditel. Ma vediamo cosa ci aspetta questa sera.

Tù sì que vales 2022, quarta puntata 8 ottobre: anticipazioni

Il programma si basa su esibizioni spettacolari e a sorpresa: ecco perché di anticipazioni sulle puntate non ce ne sono mai di particolarmente dettagliate. Diciamo che come ogni settimana a presentarsi al pubblico di Canale 5 e a farsi valutare dalla giuria ci saranno cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, prestigiatori, mentalisti e chi più ne ha più ne metta.

Ogni giudice può togliere o aggiungere tempo all’esibizione del concorrente, toccando con la propria bacchetta la clessidra presente in studio. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Infatti se la giuria popolare vota compatta e all’unanimità, un concorrente può andare direttamente in finale, a patto però che i giudici lo raggiungano sul palco. I talenti più estrosi solitamente entrano a far parte della Scuderia Scotti, circuito alternativo e ironico del programma.

Tù sì que vales, conduttori e giuria: chi sono?

Confermati conduttori anche della nona edizione del programma sono Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione della ballerina Giulia Stabile e le incursioni di Giovannino.

La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli presidente della Giuria Popolare.

La regia del programma è di Andrea Vicario e Gianmarco Mori.

Tù sì que vales, quarta puntata 8 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Tù sì que vales 2022 va in onda in diretta dalle 21.30 su Canale 5 e in live streaming sul sito Mediaset Infinity, dove poi sarà disponibile on demand. Noi seguiremo la puntata in liveblogging.