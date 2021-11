Chi sono i finalisti di Tu si que vales 2021?

Dopo 10 puntate, la lunga galoppata di Tu si que vales 2021 sta per arrivare al suo epilogo. Sabato prossimo, 27 novembre 2021 sarà proclamato il vincitore o la vincitrice dell’ottava edizione che porterà a casa un montepremi di ben 100.000 euro. I giudizi di Maria de Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari con i loro “Vale” unito al 100% della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli hanno fruttato il cast dei 10 finalisti pronti a rimettere in pratica il loro talento in diretta fra 7 giorni.

Andiamo a vedere nello specifico da chi sarà composta la finale del 27 novembre cominciando da Jonathan Goodwin, Stuntman. Nella prima puntata andata in onda il 18 settembre scorso convinse da subito la giuria che gli riservò la bellezza di 4 vale e anche la popolare che approvò con il primo 100% sì di questa stagione.

Nella terza puntata è stata la volta dei Solasta, un gruppo di acrobati formato da 6 ragazzi e 2 ragazze. Dalla quarta puntata, il terzo finalista è il giovanissimo Cristian Sabba che ha dimostrato il suo talento nel salto con la corda. Passano altre 4 puntate prima di proclamare il quarto finalista, anzi, i quarti: sono Mat e Mym, dei pattinatori acrobatici su rotelle, mentre alla nona puntata trasmessa una settimana fa (13 novembre) è stata la volta di un motociclista acrobatico, Samuele Zuccali.

Sulla ‘zona cesarini’ della semifinale di Tu si que vales si sono aggiunti gli acrobati Duo Noar (lui 34 e lei 33 anni), mentre i rimanenti 4 finalisti sono stati scelti attraverso le sfide dirette tra coloro che, nonostante abbiano raggiunto i 4 vale e il 100% (o comunque un’alta percentuale) da parte della giuria popolare, sono rimasti in bilico sul portarli o meno alla finale. A seconda del numero di voti ricevuti dai 4 giudici più quello di Sabrina Ferilli, si è deciso chi far passare.

Nella prima sfida tra il cantante Youssef Zaki e gli atleti Gaggi, Manuel e Francesco (entrambi esibiti nella sesta puntata del 23/10) hanno vinto questi ultimi, diventando di fatto i settimi finalisti.

La seconda sfida ha visto gli acrobati del Duo Rokashkovs (prima puntata del 18/9) e l’atleta di Parkour Davide Garzetti (puntata del 6/11). A spuntarla è stato il Duo Rokashkovs.

Nella terza sfida fra gli acrobati e sollevatori di pesi Positive impact (puntata 6/11) e la crew Sadeck – Geometrie variable (puntata 18/9), è passata proprio la crew.

Infine nella quarta e ultima sfida a contendersi il posto ci son stati i giocolieri Lazuz Company e l’illusionista Alessandro Parabiaghi, fra i due a spuntarla è stato l’illusionista.

Chi deciderà il vincitore sarà – come sempre – il pubblico a casa tramite televoto.

Per quanto riguarda il circuito della Scuderia Scotti i ‘finalisti in gara’ a Tu si que vales sono: i ballerini Francesco Lauro, Tommaso Marroccoli, Mario Colistra, Giovanni Venuta, Angelo Marrotta, Giampiero Landolfo, Stefano Pavoncello e Maurizio Midiri. In più il ‘cantorsionista’ Antonio Avitto, il saldatore musicista Nicola Carroccia, il ballerino munito di monopattino Santolo Palumbo, i cantanti Vito Losacco e Antonio Battiniello, l’attore Paride Panfili, l’attore ballerino Danilo Amici e infine il mago Rafco.