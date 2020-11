Ve ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi di Trova l’amore live, il nuovo docu-reality americano prodotto da TLC che invitava i suoi concorrenti a trovare l’amore online in tempo di quarantena grazie ad una serie di ‘appuntamenti al buio’ in diretta su internet e al contempo in diretta in prima visione in tv. Ed ecco che il programma – di massimo successo negli States, sempre più abituati a vivere una realtà virtuale forse ancora sperimentata in modalità ben differenti che per noi, qui, in Italia – approderà dunque anche sulla nostra tv, con al timone della conduzione Rossella Brescia.

Sì, perché il primo dating show nel quale le coppie andranno a formarsi in diretta streaming, viste le restrizioni da prevenzione alla pandemia che ci sta attanagliando negli ultimi mesi, partirà proprio questa sera, martedì 3 novembre, in seconda serata su Real Time. Rossella Brescia condurrà, dunque, a partire dalle 22:40, Trova l’amore live, prodotto per l’Italia da 3zero2 per Discovery.

Rossella Brescia presenterà all’inizio di ogni puntata due concorrenti single, un ragazzo e una ragazza, pronti a trovare l’anima gemella sul web. Da casa, si collegheranno tre corteggiatori che potranno interloquire con i protagonisti di ogni episodio per convincerli a proseguire la loro frequentazione sul web. Di fatto sarà interessante capire come si evolveranno le cose nel corso dello show, e quanta spontaneità avranno davvero le videochiamate che arriveranno in diretta nel programma.

A collaborare con la produzione e la diffusione di Trova l’amore live, anche l’emittente radio RDS 100% Grandi Successi, partner dello show che dedicherà al programma alcune iniziative che, da quanto si apprende, vivranno on air e sui profili social della radio. Il rischio, di fatto, è che il programma non diventi un cult tale per cui siano in tanti a volercisi collegare in diretta. Molti, dunque, gli interrogativi a proposito di come e quanto effettivamente questo primo esperimento televisivo troverà terreno fertile anche qui da noi. Inoltre, quanto ci sarà realmente di live – ossia di trasmesso in diretta – e quanto sarà già stato pre-prodotto e pensato a priori?

Sin da ora sappiamo che Trova l’amore live partirà inizialmente con quattro episodi da 60 minuti. Capiremo soltanto tra qualche giorno se gli episodi raddoppieranno o se per la prima edizione italiana del programma il tutto si concluderà davvero tra poco più di un mese soltanto. Trova l’amore live sarà trasmesso a partire da questa sera alle ore 22:40 su Real Time. Potremo seguirlo anche in streaming su DPlay, e commentarlo sui Social Network utilizzando l’hashtag dedicato, #TrovaLAmoreLive.