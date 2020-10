Se ne parla spesso sui giornali così come sulle principali piattaforme di Social Media ma in Italia un esperimento di questo genere non è mai stato messo in pratica per davvero. Stiamo parlando dell’unire la televisione al web come fatto dal nuovo docu-reality Find Love Live, tradotto letteralmente Trova l’Amore in Diretta, ennesimo tv-show firmato TLC per l’intrattenimento americano che ha immediatamente spopolato negli States.

Il format è semplice ed intuitivo: la protagonista o il protagonista di ogni puntata si connette da casa in diretta sul web, consapevole del fatto che la sua live venga a sua volta trasmessa all’interno dello show. Tre fortunati spettatori del programma potranno poi connettersi in diretta con il protagonista dell’episodio, per cercare di conquistarlo a suon di live chat. Insomma, una Zoom Call in prima serata in tv, praticamente, durante la quale con la stessa libertà di linguaggio che si utilizzerebbe nel corso di una normalissima videochiamata tra amici, il protagonista della puntata cerca di conoscere, grazie a round di domande e frecciatine anche piccanti, i corteggiatori che gli si sono presentati in quel momento, decidendo poi di dare una chance ad uno di questi entro fine puntata.

Un vero e proprio appuntamento al buio che vorrebbe richiamare ad alcuni tra i format già di successo importati anche qui. Basti pensare al simile Take me out in onda nelle stagioni passate su Real Time, dove gli spin-date e gli appuntamenti al buio avvenivano in uno studio televisivo. Qui, invece, con Find Love Live, si gioca con il web – anche materia primaria per la quotidianità americana molto più avvezza a vivere online rispetto a noi. Ed è proprio così che nella medesima patria di vecchi programmi quali Cat-Fish, che forse gli amanti di MTv ricorderanno come il primo docu-reality capace di smascherare truffatori travestiti da amanti sul web, che si torna a giocare con internet e i sentimenti.

Il programma Find Love Live, approdato in tv sull’emittente TLC la scorsa primavera, è nato anche e soprattutto dall’esigenza di non chiudersi all’amore in periodo di lock-down. Il protagonista di ogni episodio, dunque, cercherà di imbattersi nel Principe Azzurro o nella Principessa migliore tramite una sessione di videochat online alla quale potranno collegarsi i telespettatori da casa. Quasi un Uomini e Donne via web, insomma, per tutti gli appassionati del genere. Vedi una bella ragazza in tv? Grazie a Find Love Live puoi decidere di chiacchierare in diretta con lei e convincerla a intraprendere una frequentazione con te. E viceversa. Insomma, un esperimento riuscitissimo per la televisione americana, capace stavolta di trasmettere l’euforia del web anche sul piccolo schermo, e senza schemi. Find Love Live ha da poco terminato la sua prima stagione in tv, e già ci si domanda quando avrà inizio la seconda. Approderà mai, il format, qui da noi?