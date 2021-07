Per tantissimi anni, è stato uno degli appuntamenti tradizionali del caro calcio estivo che fu, il Trofeo Luigi Berlusconi, che, per tantissime estati, ha allietato gli appassionati di calcio, in attesa del ritorno del campionato, insieme ad altre manifestazioni amichevoli storiche come il Trofeo TIM o il Trofeo Birra Moretti.

Ideato da Silvio Berlusconi nel 1991 e intitolato alla memoria del padre Luigi, il Trofeo Luigi Berlusconi, che si è sempre giocato allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ha visto principalmente protagoniste il Milan e la Juventus che si sono contese il trofeo ininterrottamente dal 1995 al 2012. Dal ’91 al ’94, il Milan invitò, oltre alla Juve, anche l’Inter, il Real Madrid e il Bayern Monaco.

Negli anni ’10, il Trofeo Luigi Berlusconi cominciò a passare in secondo piano: nel 2013 non fu organizzato, nel 2014 fu invitato il San Lorenzo mentre l’ultima edizione, nel 2015, vide nuovamente il derby con l’Inter. Le due ultime edizioni, tra l’altro, si svolsero in pieno autunno.

Negli ultimi anni, il calcio estivo in tv viene collegato soprattutto con l’International Champions Cup, un torneo amichevole che vede protagonisti i club più importanti al mondo, attualmente “in pausa” a causa della pandemia di COVID-19.

Anche chi non segue il calcio sa bene che Silvio Berlusconi, presidente del Milan dal 1986 al 2017, nel settembre 2018, tramite la Fininvest, è divenuto proprietario del Monza (con Adriano Galliani, amministratore delegato), club che ha già ottenuto la promozione in B e che, nella scorsa stagione, ha sfiorato la promozione in A.

La notizia è che il Trofeo Luigi Berlusconi tornerà, dopo 6 anni di assenza, con il Monza , che prenderà, ovviamente, il posto del Milan, e con l’avversaria di sempre (per quanto riguarda il trofeo) ossia la Juventus.

Monza-Juventus si giocherà allo Stadio Brianteo – U-Power Stadium di Monza, a porte chiuse, il 31 luglio 2021, a partire dalle ore 21.

L’evento sarà anche televisivo perché la partita andrà in onda in diretta su Italia 1.

Un piccolo ritorno al passato per gli ultimi romantici del calcio.