Le anticipazioni della puntata di sabato 8 marzo 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 8 marzo 2025: la situazione di Guzide peggiora

Una cena imbarazzante

Umit (Cem Sürgit) organizza una cena con Behram (Aras Aydın) e lo porta nel ristorante dove ceneranno anche Tolga (Caner Şahin) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) insieme a Selin (Burcu Söyler) e Ozan (Yusuf Çim). Quando i ragazzi arrivano, Umit li invita a sedersi insieme a lui e Behram, per poter cenare tutti insieme, ma la situazione diventa molto imbarazzante e tesa tra tutti loro.

Nuovi problemi per Guzide

La situazione dello studio legale di Guzide (Vahide Perçin) è piuttosto critica: sembra che la sua reputazione sia stata danneggiata dopo quanto accaduto con la causa di Oltan (Cem Bender). Purtroppo, le cattive notizie per Guzide non si fermano qui. Guzide prova ad opporsi allo sfratto, ma il nuovo proprietario chiama la polizia: la casa deve essere sgombrata quel giorno stesso. Tarik (Mustafa Uğurlu) ha venduto, insieme all’immobile, tutti i mobili e gli oggetti, nonché le altre proprietà di Guzide, grazie alla procura generale che molti anni prima la moglie gli aveva affidato. Mentre gli sfrattati preparano le valige, arrivano Tarik e Yesim, dando il colpo finale a Guzide, che raccoglie le ultime cose e accetta, provvisoriamente, l’ospitalità in una delle case di Behram. Ozan, ignaro dell’accaduto, rientra in casa e trova Yesim, che lo informa della brutta novità.

La proposta di Nihal

Yesim (Asena Girişken) riceve una visita da Nihal, una ex amante di Tarik, che le propone di spillare 500.000 dollari all’uomo con un finto test di paternità. Yesim, per quanto insoddisfatta del suo status, rifiuta e caccia la donna di casa. Poco dopo Tarik le comunica che finalmente avranno una bella casa tutta per loro, la casa che è stata tolta alla prima moglie.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.