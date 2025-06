Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della sua famiglia

Le anticipazioni della puntata di domenica 23 febbraio 2025, alle 21:30, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Tradimento, anticipazioni puntata 23 febbraio 2025:

Una festa con alcuni confronti

Umit (Cem Sürgit), Nazan (Meltem Baytok), Oylum (Feyza Sevil Güngör), Ozan (Yusuf Çim) e Guzide (Vahide Perçin) vanno al ristorante di Behram (Aras Aydın) per festeggiare la vittoria. Finita la cena, Oylum va a parlare con Tolga (Caner Şahin), che si mostra molto rammaricato e Oylum è combattuta sulla decisione da prendere. Alla fine, Oylum decide di non lasciare Tolga, dopo che questi ha rinnegato il padre. Il mattino dopo, mentre fanno colazione, Guzide apprende che Umit ha problemi con l’affitto.

Guzide rapisce Oyku

Yesim (Asena Girişken) parte per Antalya e affida Oyku (Masal Ayşe Gençer) alle cure di una giovane tata, Selime. Guzide e Umit pedinano la bambina e la tata fino a un parco giochi, e infine acconsentono alle richieste della piccola di venire a stare in casa loro fino al ritorno della madre, portandola via dal parco all’insaputa di Selime. Quest’ultima, a causa di piccoli precedenti sulla fedina penale, decide di non sporgere denuncia alla polizia e con l’aiuto dell’amica Gulay tiene nascosta a Yesim la scomparsa della figlia.

Tarik incontra un boss

Intanto Tarik (Mustafa Uğurlu) incontra Tahir, boss malavitoso e vero proprietario del terreno posto sotto ingiunzione da Elmas (Defne Samyeli), chedendogli di incontrare quest’ultima per intimidirla e farle cambiare idea. Tahir acconsente, ma durante l’incontro con Elmas scopre che quest’ultima è la nipote di Azhad Aga, un potentissimo boss a cui anche lui deve rispetto.

L’attacco informatico</h3

Selin (Burcu Söyler) va a trovare al lavoro Tolga per chiedergli un’opinione su Ozan, ma proprio mentre sono in ufficio, l’azienda di Tolga subisce un attacco da parte di un hacker che blocca tutti i loro sistemi informatici e chiede a Tolga un riscatto di dieci milioni di dollari. Tolga ha solo sei ore di tempo per trovare il denaro e pagare. Il ragazzo cerca in tutti i modi di risolvere la situazione da solo, ma resta sempre meno tempo a disposizione, e Tolga sa bene che solo una persona potrebbe salvarlo. Tolga affronta il padre

Tolga trova il coraggio di affrontare suo padre e rompere ogni rapporto con lui. Behram si presenta a casa di Oylum e le chiede di salire in auto con lui, senza dirle però dove vuole portarla. Arrivati al ristorante di Behram, c’è una sorpresa ad attendere la giovane ragazza. Sezai (Ercan Kesal) chiede a Güzide di parlare, vuole confessarle qualcosa riguardo la sua vita.

Oyku finisce al Pronto Soccorso

Dopo un’intossicazione, Oyku si trova in pronto soccorso. La situazione non è critica e può essere dimessa, ma l’ospedale richiede un documento. Guzide è nel panico, teme che Tarik venga convocato e scopra quello che è successo. Oylum riceve una provvidenziale telefonata di Behram, a cui chiede aiuto. I due si introducono nella casa di Yesim, dove trovano il documento della bambina. Al momento delle dimissioni però non basta, solo un genitore può prelevarla. Telefonano allora ad Ozan, in quel momento in un bar, spacciandolo per il padre di Oyku, e facendogli scrivere una falsa autorizzazione alle dimissioni.

