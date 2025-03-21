Le anticipazioni della puntata di sabato 22 marzo 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 22 marzo 2025: tensione in famiglia

Umit si fa corrompere

Tarik (Mustafa Uğurlu) riesce a corrompere Umit (Cem Sürgit), trascinandolo dalla sua parte e promettendogli di fargli vedere sua figlia. Subito dopo, l’avvocato viene rintracciato dalla polizia e portato nell’ufficio del procuratore, ma di fronte al video della testimonianza di Sahin, egli nega.

Oylum sceglie Behram

Tolga (Caner Şahin) incontra Oylum (Feyza Sevil Güngör) davanti casa di Selin (Burcu Söyler) e la fa ingelosire. Vulnerabile e sola, finisce nelle braccia di Behram (Aras Aydın). Nonostante i tentativi della madre e del fratello di dissuaderla, Oylum sembra essere decisa a stare con lui.

I cambio di cognome

Oylum e Ozan (Yusuf Çim) decidono di fare richiesta al tribunale per cambiare il proprio cognome, perché vogliono prendere il cognome della loro madre. La notizia fa infuriare Tarik che, per tutta risposta, fa pubblicare delle fotografie che ritraggono Guzide (Vahide Perçin) e Sezai (Ercan Kesal) insieme, accusando la donna di adulterio. Ozan reagisce apparentemente in modo tranquillo alla notizia, e il suo atteggiamento desta dei sospetti in Umit.

Una trappola per Tarik

Umit, nel frattempo, informa Tarik sulla decisione di Guzide ed Elmas di fargli causa, ma si sente in colpa per aver tradito la sorella e vorrebbe confessarle tutto. Ozan va nell’albergo dove alloggia Tarik e porta via con sé Oyku (Masal Ayşe Gençer) e informa il padre che, se vuole riavere sua figlia, deve andare a riprenderla di persona, ma quando l’uomo arriva nel luogo indicato da Ozan, trova una brutta sorpresa ad attenderlo.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.