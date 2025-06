Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della sua famiglia

Tradimento, anticipazioni puntata del 2 marzo 2025 (in prima serata): Ozan si sente in colpa e accetta di fare la spia

Le anticipazioni della puntata di domenica 2 marzo 2025, alle 21:30, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Tradimento, anticipazioni puntata 2 marzo 2025: una festa rovinata

Le preoccupazioni di Guzide

Guzide (Vahide Perçin) è sorpresa dal fatto che Oylum (Feyza Sevil Güngör) sembri avere come unico obiettivo quello di sposarsi, e teme che Tolga (Caner Şahin) possa riconciliarsi con Oltan (Cem Bender). Padre e figlio, infatti, si vedono ancora di tanto in tanto, ma sempre in modo clandestino.

Il vero patrimonio di Tarik

Yesim (Asena Girişken) si rivolge a Oltan, proponendogli di dividersi il ricco patrimonio di Tarik (Mustafa Uğurlu), ma lui rifiuta con veemenza. Così Yesim chiede a Faruk di scoprire qualcosa che rovini definitivamente la reputazione di Guzide. Elmas (Defne Samyeli) cerca di carpire informazioni da Oltan sul patrimonio di Tarik, scoprendo che supera di gran lunga i 20 milioni di dollari. Subito, si attiva per congelare parte del suo conto offshore.

Ozan accetta una proposta di lavoro insolita

Guzide parla con la sua famiglia della situazione economica, in vista della spesa necessaria per aprire uno studio legale. Ozan (Yusuf Çim), che si sente responsabile per la destituzione di sua madre, decide di accettare un’offerta di lavoro da parte di Oltan: spiare una società di architettura in cambio di 50 mila dollari. Tarik vuole corrompere i suoi figli, offrendo loro un milione di dollari ciascuno, per convincere Guzide a divorziare alle sue condizioni.

Yesim ficcanaso

Nel frattempo, Yesim continua a ficcanasare nelle vicende della famiglia Yenersoy, scoprendo che Guzide esce con Sezai (Ercan Kesal), e che Tarik ha aperto un conto corrente a Oylum e Ozan. Tarik recupera del denaro dal suo ufficio, dopo aver offerto un milione di dollari a Oylum e Ozan per far sì che Guzide smetta di mettergli i bastoni tra le ruote. La sua offerta sale a due milioni quando i figli evidenziano l’immoralità della sua offerta.

Le indecisioni di Sezai

Intanto Yesim recupera le foto di Guzide insieme a Sezai e le invia a Ozan, che si reca da Sezai per chiedergli gentilmente di stare lontano da sua madre, donna ancora sposata. Tuttavia Sezai è ancora indeciso se rivelare a Guzide i suoi sentimenti.

Le festa rovinata per colpa di Tarik

Durante l’inaugurazione dello studio di Guzide, sui cellulari di tutti gli invitati arriva l’articolo della destituzione di Guzide a causa della sua decisione di parte, presa a favore di Oltan. Tutti i clienti abbandonano la festa e interrompono i rapporti con Guzide per proteggere la propria immagine. Il piano di Tarik ha funzionato, ma Elmas vuole rovinargli il momento di gloria.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.