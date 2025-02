Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la serie tv di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della famiglia

Le anticipazioni della puntata di lunedì 10 febbraio 2025, alle 14:10, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Tradimento, anticipazioni puntata 10 febbraio 2025:

Guzide scopre il piano dei figli

La serata in casa Yenersony viene rovinata dall’arrivo inatteso di Guzide: Oylum e Ozan sono costretti a nascondere la bambina. Durante la notte, Guzide li scopre e chiama Tarik dopo aver rimproverato la sua famiglia, ma in seguito alla risposta di Tarik decide anche lei di impartire una lezione a suo marito.

Yesim denuncia Guzide

Yesim (Asena Girişken), dopo aver scoperto che la figlia non è con Tarik, chiama la polizia e sporge denuncia contro Guzide. Durante la perquisizione della casa, però, la polizia non trova Oyku (Masal Ayşe Gençer), che sembra essere stata nascosta da Umit (Cem Sürgit).

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.