Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della famiglia

Le anticipazioni della puntata di sabato 1° marzo 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Tradimento, anticipazioni puntata 1° marzo 2025: falsa testimonianza

Yesim testimonia contro Tarik

Tarik (Mustafa Uğurlu) scopre che mentre si trovava in Kazakistan Umit (Cem Sürgit) e Guzide (Vahide Perçin) hanno portato Oyku (Masal Ayşe Gençer) a casa loro e che la bambina è finita in ospedale per aver respirato sostanze tossiche. L’avvocato denuncia il cognato e chiama a testimoniare Yesim (Asena Girişken), la quale smentisce Tarik davanti al giudice e afferma che questi sta calunniando Umit e Guzide per risentimento. Dopo l’udienza, Tarik chiede spiegazioni a Yesim, che confessa di aver involontariamente ucciso Burcu (Merve Altınkaya) e di aver testimoniato contro di lui perché ricattata da Oylum e Tolga, i quali le hanno detto di essere in possesso di video che la riprendono durante l’omicidio.

Alla ricerca del video incriminato

Tarik si reca da Ismail Yazici, proprietario della compagnia le cui telecamere avrebbero immortalato il crimine e gli chiede di consegnargli il filmato. Ismail pretende una somma di 500mila dollari per il video; l’avvocato non cede e se ne va. Successivamente, si scopre che non esiste alcun video. Oylum, Behram (Aras Aydın), Nazan (Meltem Baytok) e Umit festeggiano il rilascio di quest’ultimo al ristorante di Behram e discutono sul da farsi, ora che hanno scoperto che Yesim ha ucciso Burcu.

Guzide innervosita dalla notizie di Oylum

Tolga (Caner Şahin) chiede a Oylum (Feyza Sevil Güngör) di sposarlo e lei accetta. Lo dicono a Guzide, sebbene temano la sua reazione. Guzide, una volta intuite le intenzioni della figlia, si innervosisce molto.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.