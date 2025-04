Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della sua famiglia

Le anticipazioni della puntata di sabato 29 marzo 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Tradimento, anticipazioni puntata 29 marzo 2025: un incidente dalle strane dinamiche

Ozan finisce in ospedale

Ozan (Yusuf Çim) decide di consegnare il denaro all’avvocato da corrompere per conto di Oltan (Cem Bender), ma il tassista che deve accompagnarlo all’appuntamento con l’uomo che dovrà riscuotere la tangente, gli spara, lo deruba e lo abbandona morente in un bosco. L’incidente di Ozan permette a Tolga (Caner Şahin) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) di riconciliarsi e Behram (Aras Aydın) li osserva di nascosto mentre si baciano. Tarik (Mustafa Uğurlu) va in ospedale a trovare Ozan ma Guzide (Vahide Perçin) lo caccia via. Tarik è deciso a restare, ma se ne va quando riceve la chiamata da Ilknur la quale gli dice che Oyku (Masal Ayşe Gençer) si è ferita alla testa cadendo dalle scale.

Ozan spiega cosa gli è accaduto

Ozan si sveglia e racconta ai suoi famigliari la verità. La storia del furto e dell’aggressione era una messa in scena. Tolga avrebbe preso la borsa con i soldi e il tassista era un complice che doveva sparagli al braccio, fingendo un’aggressione, per poi scappare via. Ma mentre stava per premere il grilletto, Ozan si è mosso e la pallottola gli ha colpito il polmone. Questo piano sarebbe servito per far credere a Oltan che Ozan aveva davvero cercato di consegnare la borsa senza però esserci riuscito. Quando Ozan torna al lavoro, Oltan è sospettoso, non crede alla versione del furto ma non ha le prove per confutarla.

Oylum lascia Behram

Yesim (Asena Girişken) e Ilknur (Özlem Tokaslan) tornano a vivere a casa di Zelis (Selin Kahraman). Elmas (Defne Samyeli) va a trovare Sezai (Ercan Kesal) in carcere. Oylum trova il coraggio per lasciare Behram ma lui finge che non sia successo niente. Continua a presentarsi a casa di lei pianificando il loro futuro insieme.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.