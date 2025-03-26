Le anticipazioni della puntata di giovedì 27 marzo 2025, alle 14:10, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 27 marzo 2025: l’astuto piano di Yesim

Guzide incastrata da Yesim

Guzide (Vahide Perçin) è accusata del tentato omicidio di Tarik (Mustafa Uğurlu) e la polizia perquisisce la sua casa alla ricerca di un farmaco che provoca attacchi di cuore, ma non trovano nulla. Yesim (Asena Girişken) aveva chiesto a Ilknur (Özlem Tokaslan) di nasconderlo in casa di Guzide. Ilknur assicura di averlo fatto, ma del farmaco nessuna traccia. Tarik sta per essere dimesso dall’ospedale, ma Yesim inventa di aver trovato tracce di sangue nelle sue urine come scusa per trattenerlo in ospedale.

Oylum non vuole il bambino

Oylum (Feyza Sevil Güngör) è incinta, ma ribadisce a Behram (Aras Aydın), a cui poco prima aveva annunciato la sua gravidanza, la sua volontà di interromperla, nonostante lui provi di tutto per convincerla a fare il contrario e a tenere il bambino.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.