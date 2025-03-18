Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 marzo 2025, alle 14:10, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 19 marzo 2025: Guzide e Oylum sotto attacco

L’agguato

Un uomo in moto spara a Guzide (Vahide Perçin) e Zeynep (Canan Ürekil). Fortunatamente, Guzide rimane illesa e Zeynep viene colpita solo di striscio. Guzide sospetta sia stato Ismet, amministratore della Pedromol, che l’aveva minacciata la mattina stessa.

La strana idea di Selin

Nel frattempo, Selin (Burcu Söyler) chiude nel suo appartamento Tolga (Caner Şahin) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) nella speranza che i due facciano pace. Sezai (Ercan Kesal) è in prigione: è accusato di essere a capo di un cartello di droga ed è stato catturato prima di partire per il Canada con un cellulare completamente vuoto.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.