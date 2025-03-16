Le anticipazioni della puntata di lunedì 17 marzo 2025, alle 14:10, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 17 marzo 2025: richieste e interrogatori

La richiesta di Tahir nasconde altro

Tahir pretende che Tarik (Mustafa Uğurlu) faccia togliere a Elmas (Defne Samyeli) l’ingiunzione sul suo terreno. In alternativa, pretende cinque milioni di dollari entro un mese. Tarik gli promette che avrà quello che vuole e si fa liberare. Ma Tahir è in combutta con Elmas, che si aspettava un risultato immediato. Delusa dal mancato obiettivo, accetta di attendere un mese.

Sezai viene interrogato

Sezai (Ercan Kesal), intanto, è ancora alle prese con la giustizia: durante l’interrogatorio alla centrale di polizia, continua a dirsi estraneo ai fatti per cui è stato arrestato. I poliziotti sono quindi costretti a detenerlo preventivamente.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.