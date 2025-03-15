Le anticipazioni della puntata di domenica 16 marzo 2025, alle 15:30 e alle 21:40, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 16 marzo 2025: tra minacce e strategie

Puntata delle 15:30

L’ex dipendente di Oltan (Cem Bender) cerca vendetta per il suo licenziamento e minaccia di uccidere Ozan (Yusuf Çim), Zelis (Selin Kahraman) e poi sé stesso se Oltan non si presenterà entro due ore in cantiere con tre milioni di dollari. Ozan non riesce a farlo ragionare visto che Refik vuole vendicarsi anche di lui.

Tolga (Caner Şahin) viene informato da un operaio della situazione e si precipita al cantiere insieme a Selin (Burcu Söyler). Poco dopo sopraggiunge anche Oylum (Feyza Sevil Güngör). Dopo aver provato invano a trattare con l’aggressore, Tolga passa all’azione e riesce a neutralizzarlo. Mentre portano via Refik, Tolga va via ignorando Oylum. Selin convince Tolga a concedere a Oylum una seconda possibilità.

Quando però i due entrano nella discoteca del Diber Hotel, vedono Oylum ballare con Behram (Aras Aydın) in atteggiamento apparentemente spensierato. Credendo che Oylum sia lì per divertirsi, Tolga se ne va stizzito. In realtà la ragazza attende l’arrivo del padre, che poco dopo fa il suo ingresso nel locale accompagnato da una giovanissima influencer di nome Nilden. Oylum esce dal locale sconvolta, mentre Behram invia a Elmas (Defne Samyeli) alcune foto che ritraggono i due avvinghiati.

Puntata delle 21:40

Elmas fornisce ai giornali scandalistici le foto che ritraggono Oylum e Behram insieme, in modo da poterla utilizzare a proprio vantaggio per la causa di divorzio. Sezai (Ercan Kesal) comunica a Guzide (Vahide Perçin) la sua decisione di partire per il Canada per incontrare la figlia. Un giudice conferma l’imputazione per omicidio premeditato nei confronti di Yesim (Asena Girişken), fissando la sua cauzione a due milioni e mezzo di lire turche.

Güzide viene convocata dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati dopo aver ricevuto una segnalazione su di lei. È accusata di aver divulgato dei segreti commerciali su un suo cliente, ma Güzide sospetta che ci sia lo zampino di Tarik (Mustafa Uğurlu) dietro tutto questo.

Scopre infatti che Ismet, amministratore delegato della Pedromol, e Salih sono clienti di Tarik. Güzide decide allora di andare da Ismet e avvia una diretta sul suo profilo social per smascherarli, accusandoli di aver cospirato contro di lei. Mentre Tarik sta guardando la diretta di Güzide, viene rapito da due uomini.

Yesim esce di prigione e torna a casa, dove la aspetta una brutta sorpresa. Si accorge che la corrente in casa è saltata e scopre che le utenze sono state chiuse da Güzide dopo la vendita della casa. Sezai decide di partire per il Canada, ma mentre sta andando in aeroporto, viene fermato dalla polizia e portato in centrale. Guzide aspetta una telefonata da Sezai dal Canada, ma non riesce a mettersi in contatto con lui.

Oylum, disperata, si sfoga con sua madre e le racconta del bacio dato a Behram, per porre termine al suo amore impossibile con Tolga. Lei cerca di consolarla, le promette che non ostacolerà la loro relazione, ma le dice anche che a volte mettere da parte le ragioni del cuore può aiutare a non avere rimpianti: il suo rimpianto è quello di non aver scelto un uomo che l’avrebbe amata senza farla mai soffrire.

Behram riesce ad estorcere a Guzide delle informazioni su Oylum, e quando scopre che la sua amata e Tolga si sono lasciati decide, contro la volontà della ragazza, di presentarsi a casa sua con un dolce. Oylum, però, è seccata e riluttante a uscire: ha appena scoperto che Tolga e Selin sono stati sorpresi insieme dai paparazzi, e che la sua amica viene presentata al mondo come la nuova fidanzata di Tolga.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.