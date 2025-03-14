Le anticipazioni della puntata di sabato 15 marzo 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 15 marzo 2025: la colpa di Yesim

-LA PUNTATA FINISCE ALLE 16:30-

L’auto rubata

Dopo il furto dell’auto, Zelis (Selin Kahraman) e Ozan (Yusuf Çim) si avventurano nel bosco fino a trovare una casa, dove una coppia di anziani offre loro rifugio. Qui, chiamano la polizia per denunciare il furto. La polizia rintraccia l’auto rubata, consentendo a Ozan e Zelis di tornare a casa.

Behram vuole consolare Oylum

Nel frattempo, Behram (Aras Aydın) si presenta a casa di Oylum (Feyza Sevil Güngör) e riesce a convincerla ad uscire con lui, promettendole di aiutarla a superare la rottura con Tolga (Caner Şahin). Oltan (Cem Bender) parte per Londra e consiglia al figlio come comportarsi riguardo a Oylum e Behram.

L’arresto di Yesim

Elmas (Defne Samyeli) e Guzide (Vahide Perçin) arrivano a casa di Yesim (Asena Girişken) accompagnate dalla polizia, che la arresta con l’accusa di omicidio per la morte di Burcu (Merve Altınkaya). Yesim cerca di difendere la propria innocenza, assistita da Tarik, il quale funge da suo avvocato. Il procuratore, però, presenta una registrazione di una conversazione tra Yesim e Tolga, nella quale si discute delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’omicidio. La situazione si complica e Yesim viene incarcerata.

Guzide affronta Yesim

Guzide fa visita a Yesim per intimarle di smettere di infastidirla. Mentre Guzide si allontana, sopraggiunge Tarik (Mustafa Uğurlu) che comunica a Yesim che dovrà attendere il processo in carcere. Zelis porta degli ordini di Oltan a Ozan che si trova nel cantiere. Mentre i due parlano, Refik gli punta una pistola e li prende in ostaggio.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.