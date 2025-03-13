Le anticipazioni della puntata di venerdì 14 marzo 2025, alle 14:10, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 14 marzo 2025: Tarik contro Elmas e Nihal

Tarik affronta Elmas

Tarik (Mustafa Uğurlu) si reca da Elmas (Defne Samyeli), l’avvocata che sta aiutando Guzide (Vahide Perçin) a contrastare il marito mettendo i bastoni tra le ruote, e la minaccia di stroncarle la carriera se non smetterà di creargli problemi.

La verità su Melis

Successivamente apprende dai risultati dell’ultimo test di paternità che Melis non è sua figlia e che Nihal, secondo quanto lei racconta, è stata aiutata da Yesim (Asena Girişken) a falsificare il test con un capello di Oyku, per ottenere 200 mila dollari da dividere con la donna. Tarik mette a soqquadro la casa di Yesim per trovare i soldi.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.