La morte di Toto Cutugno inevitabilmente ha rivoluzionato – in parte – la programmazione del tardo pomeriggio e serata di oggi, 22 agosto 2023.

Già durante Estate in diretta condotto da Gianluca Semprini e Nunzia de Girolamo su Rai 1, è stato dato ampio spazio al ricordo di Cutugno con una scaletta cambiata minuto dopo minuto. La notizia della scomparsa, infatti, è arrivata a trasmissione in corso. Collegamenti, filmati e ricordi hanno scandito la seconda parte del contenitore con ospiti in studio.

Pippo Baudo al Tg1: “Sono addolorato, è stato un cantautore universale”

Nel Tg1 delle ore 20, così come anche al Tg2 e Tg3 sono stati riservati servizi speciali. Nell’edizione serale del Tg1 le parole di Pippo Baudo rivolte all’artista: “Ha sofferto molto per la sua malattia, ma l’ha vissuta con coraggio. Lui è stato un grande autore, un grande compositore. Ha scritto canzoni universali, la sua “L’Italiano” è la più popolare. Ha scritto canzoni per tutti, per Ray Charles. Un cantautore universale di grandissime capacità che tutto il mondo ci invidia. Sono molto addolorato, gli ho voluto e continuerò a volergli bene. Ciao.”

Toto Cutugno, speciali di martedì 22 agosto 2023

E’ seguita, alle 20:35, la riproposizione di una puntata di Techetechetè intitolata “Toto Cutugno – Emozioni Italiane” trasmessa il 6 luglio scorso, proprio in occasione del suo 80° compleanno. Sullo schermo per tutta la trasmissione è rimasta la scritta “Ciao Toto“, lo stesso avverrà in terza serata con Settenote, sempre su Rai 1. Mentre Rai 2, in seconda serata, propone una replica di una puntata del programma Emozioni, dedicata proprio al cantante.

Toto Cutugno, speciali di mercoledì 23 agosto 2023

Domani, mercoledì 23 agosto: su Rai 1 si continuerà ad omaggiare Toto ad Unomattina estate in una ampia finestra in cui saranno ospiti in studio Simona Marchini, Piero Badaloni, Dario Salvatori. Si collegheranno Cristiano Minellono e Pupo. Estate in diretta proseguirà il ricordo tratteggiando vita e carriera di Toto Cutugno. Infine, su Rai 3, Blob in onda alle ore 20, sarà in onda con uno speciale monotematico per l’artista scomparso.

Il ricordo per Toto Cutugno anche su Rai Play

Su Rai Play è presente una collezione intitolata “Addio a Toto Cutugno“ con stralci ripresi da Che tempo che fa, La vita in diretta, Sanremo Young, La mia passione, Ora o mai più e la vittoria al Festival di Sanremo 1980 con Solo noi.