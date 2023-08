Toto Cutugno è morto oggi 22 agosto 2023 all’età di 80 anni. Il cantautore, nato a Fosdinovo (Massa Carrara) il 7 luglio 1943, si è spento oggi intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorno. A dare la notizia all’agenzia di stampa Ansa è il suo manager Danilo Mancuso.

La sua ultima apparizione televisiva, in un ruolo assai rilevante, risale al 2019, quando tra gennaio e marzo, partecipa in qualità di giurato e coach di Annalisa Minetti al programma del sabato sera di RaiUno ‘Ora o mai più’, condotto da Amadeus.

Ha partecipato, da solista, in coppia o insieme a un gruppo, a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo una volta nel 1980 con ‘Solo noi’. Si è classificato sei volte secondo, una volta terzo e due volte quarto. Il maggior successo è ‘L’Italiano’, il brano con cui ha preso parte alla kermesse festivaliera del 1983. La canzone è stata incisa e tradotta da vari artisti in diverse lingue, vendendo milioni di dischi e rendendola popolare in tutto il mondo.

E’ stato anche conduttore tv: nel 1987 debutta alla conduzione di ‘Domenica in’ mentre due anni più tardi è il padrone di casa di ‘Piacere Raiuno’. Nel 1990 ha vinto l‘Eurovision Song Contest con ‘Insieme: 1992’. Dopo varie partecipazioni a ‘Sanremo’, dal 1998 al 2000 ritorna in televisione, entrando a far parte del cast fisso de ‘I fatti vostri’.

E’ stato uno degli artisti italiani più apprezzati nell’Est Europa.

Il ricordo di Toto Cutugno sui social

La sua scomparsa lascia un grande vuoto ed è un grande dolore. — Fabio Fazio (@fabfazio) August 22, 2023

È stato un grande! Un uomo garbato che ha scritto canzoni indimenticabili incise nella storia della musica italiana. Ci ha lasciato in punta di piedi #TotoCutugno pic.twitter.com/nbuXOGsXJL — tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍 (@TizianaFerrario) August 22, 2023

Toto, amico caro ed amato. Compagno di innumerevoli ed indimenticabili momenti di spettacolo e di vita, ti auguro buon viaggio. Mi mancherai 🙏@totocutugno #totocutugno pic.twitter.com/njR3LqEyTg — Pupo (@pupoghinazzi) August 22, 2023

#TotoCutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile. Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi fan di tutto il mondo 💙 — Laura Pausini (@LauraPausini) August 22, 2023

