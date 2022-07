Ormai è iniziata ‘la corsa’ ad eleggere i tormentoni dell’estate 2022. Mancano pochi giorni alla fine di luglio e quasi tutti i cantanti hanno rilasciato la loro hit, confezionata ad hoc per conquistare radio e classifiche di questi mesi. E anche la tv, grazie ai vari Festival musicali, sta dando un supporto importante, con il ritorno ai live come nell’era pre-Covid.

Battiti Live, Tim Summer Hits e il Coca Cola Summer Festival ospitano tutti i protagonisti di questa calda estate, tra le hit dei mesi scorsi (che ancora sono ascoltate e vendute) e i nuovi pezzi rilasciati proprio in queste settimane. Diamo un’occhiata insieme ai brani che, ad oggi, puntano a conquistare i gradini più alti e ad essere ascoltati almeno fino a settembre inoltrato.

Ottimo (anche se scontato) il risultato di “La dolce vita”, brano di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Dopo il boom del 2021 di “Mille” con Orietta Berti e Achille Lauro, quest’anno Fedez ha deciso di farsi affiancare dalla potente voce di Mara Sattei e dal trionfatore morale di Sanremo 2022, il fenomeno Tananai che è esploso grazie a “Sess0 occasionale” e “Baby Goddamn”. Il pezzo è da settimane al numero 1 della classifica Fimi e della chart Earone, in vetta tra i brani più trasmessi dalle radio.

Benissimo anche i Pinguini Tattici Nucleari. La loro nostalgica e radiofonica “Giovani Wannabe” ha immediatamente convinto il pubblico. La canzone si trova al secondo posto dei pezzi più trasmessi in radio e nei primi gradini della chart di vendite. L’ennesimo successo della band dopo “Ringo Starr”, “Ridere”, “Pastello bianco” (solo per citare alcune delle loro hit più note).

In questo viaggio tra i tormentoni dell’estate 2022 non possiamo non citare Elodie. La sua Tribale, uscita durante l’ottima prestazione di “Bagno a mezzanotte”, permette una doppietta all’artista, con due pezzi ancora trasmessi e venduti.

Per la prima volta insieme, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini (con il featuring di Lola Indigo) hanno cucinato “Caramello” per questi mesi. Un pezzo che conferma le sonorità care a entrambe, per questi mesi. E, in poche settimane, il pezzo sta ottenendo già buoni risultati. Più lento il riscontro di Baby K e Mika con “Bolero” e le loro sonorità anni ’80.

Ottimo anche Elisa che, sebbene non faccia parte dei tormentoni dell’estate 2022, si piazza tra i brani di questa stagione grazie al singolo “Litoranea”, rilasciato dal disco “Ritorno al futuro/Back to basics”.

Sta funzionando anche la nuova collaborazione tra i Boomdabash e Annalisa con “Tropicana”. Ennesimo successo per la band salentina, in classifica e in radio.

Oltre a loro, sono numerosi i protagonisti di questa estate -da Marco Mengoni ad Alessandra Amoroso- ma, almeno ad oggi, sembra scontato il trionfo del trio Fedez/Tananai/Sattei. Sebbene i Pinguini Tattici Nucleari possano comunque godersi il meritato podio con quel gioiellino di “Giovani wannabe”…