Torna anche per l’estate 2022 Radio Norba Cornetto Battiti Live, che riporta la musica nelle piazze della Puglia.

Battiti Live 2022: località

La vera novità di questa nuova di Battiti Live sarà il ritorno in diverse località della Regione Puglia, dopo che per due anni la macchina produttiva dello show estivo si era concentrata in una sola location, il Castello Aragonese di Otranto, pur lasciando spazio per altre piccole cartoline, realizzate tramite l’esibizione di alcuni artisti in luoghi al di fuori dell’arena otrantina. Tre saranno i comuni che ospiteranno la nuova edizione di Battiti Live: Bari, Gallipoli e Trani.

Battiti Live 2022: biglietti

Per quanto riguarda le modalità con le quali si potrà partecipare alle serate di Battiti Live che si terranno a Bari, Gallipoli e Trani non si hanno ancora informazioni. Non è quindi ancora noto se occorrerà acquistare dei biglietti come avvenuto per le ultime due edizioni che però si sono tenute nell’arena – con un numero di posti limitati – situata al Castello Aragonese di Otranto.

Battiti Live 2022: cantanti

Non sono ancora stati comunicati gli artisti che parteciperanno ai nuovi appuntamenti di Battiti Live, ma come al solito lo show darà la possibilità ai telespettatori di godere di tutta la musica più ascoltata dell’estate, con i brani che diventeranno, con i loro numerosi passaggi in radio e con le altrettanto numerose riproduzioni streaming, i tormentoni dei mesi più caldi dell’anno.

Battiti Live 2022: conduttori

Per il sesto anno consecutivo tornano alla conduzione di Battiti Live Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Confermata anche per quest’estate la giovane Mariasole Pollio, che avrà il compito di raccogliere le emozioni del pubblico presente nelle piazze.

Battiti Live 2022: dove e quando va in onda

Battiti Live sarà trasmesso come sempre in diretta dalle emittenti locali Radio Norba e Radio Norba Tv, mentre dovrebbe essere riproposto su Italia 1 a partire dal mese di luglio. Non si conoscono ancora né il giorno di messa in onda né il numero complessivo delle puntate (l’anno scorso il programma andava in onda di martedì – con la sola eccezione del terzo appuntamento spostato al giovedì per evitare lo scontro diretto con l’ultima puntata di Temptation Island – e ha avuto complessivamente cinque puntate, più un “meglio di” trasmesso giovedì 19 agosto). Tutte le puntata sono poi recuperabili su Mediaset Infinity.