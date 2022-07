Non solo Battiti Live o Tim Summer Hits. Da stasera parte un nuovo appuntamento con la musica in radio/tv, d’estate: il Coca Cola Summer Festival 2022. Si tratta di tre appuntamenti, in prima serata dalle 21, con i brani di maggior successo degli ultimi mesi e le hit che puntano ad essere ricordate tra i tormentoni dell’estate 2022. Tre location diverse con i protagonisti delle classifiche Fimi, pronti ad esibirsi ed essere seguiti in streaming: si inizia da Lignano Sabbiadoro, poi Rimini e -infine- Paestum. Alla conduzione dell’evento ci saranno Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105.

Coca Cola Summer Festival 2022, le città

Le città scelte per ospitare le tre serate dell’evento musicale 2022 sono Lignano Sabbiadoro (nella data del 15 luglio 2022) in Piazza M. D’Olivo, la Beach Arena di Rimini (22 luglio 2022) e Paestum alla Clouds Arena (nell’ultima passa del 29 luglio). Non sono disponibili biglietti per i tre eventi poiché l’ingresso è libero. Tutte le tappe avranno un’area riservata ai disabili, fino ad esaurimento posti, con un punto di accesso dedicato.

Coca Cola Summer Festival 2022, cantanti

Molto ricco e variegato il cast dei cantanti che si esibirà in queste tre date. Ecco, a seguire, gli artisti, suddivisi per location.

Lignano Sabbiadoro: Annalisa, Dargen D’Amico, Baby K, Fred De Palma, Rocco Hunt, Aka 7even, The Kolors, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Nika Paris, Room 9, Follya, Vegas Jones, Tredici Pietro, Sottotono, Chadia Rodriguez, Dani Faiv, Damante, Edoardo Brogi, Berna, Crytical, Big Boy, Hanssel Delgado.

Rimini: Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Bravi, The Kolors, Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room 9, Follya, Riki, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr Rain, Deddy, Berna, Didy Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe, Alfa

Paestum: Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico, Lil Jolie.

Ecco dove seguirlo

Sarà possibile seguire il Coca-Cola Summer Festival 2022 su Radio 5 e in streaming sul canale 66.