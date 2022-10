Oggi, sabato 15 ottobre 2022, prende il via la nuova edizione di Top – Tutto quanto fa tendenza, programma giunto alla sesta edizione che, per quest’anno, cambia conduzione, canale di messa in onda e anche la collocazione oraria (dalla seconda serata di Rai 1 al pomeriggio di Rai 2).

Presentato mercoledì scorso nel corso della conferenza stampa dedicata ai nuovi programmi del daytime di Rai 2 in partenza oggi e lunedì 17 ottobre (Ti Sembra Normale? con Pierluigi Pardo, Nei Tuoi Panni con Mia Ceran, Cook 40 con Alessandro Greco, Alle 8 in tre con Filippo Solibello, Marco Ardemagni e Claudia De Lillo e, ovviamente, Top – Tutto quanto fa tendenza), la nuova conduttrice, Greta Mauro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Top – Tutto quanto fa tendenza passa da una collocazione notturna ad una collocazione diurna. Ci sarà una squadra molto forte di inviati che racconterà le eccellenze di questo paese. Racconteremo l’Italia e gli italiani attraverso, ad esempio, il territorio o la moda. E intervisterò personaggi del piccolo e del grande schermo.

Top – Tutto quanto fa tendenza andrà in onda ogni sabato, dopo Ti Sembra Normale?, a partire dalle ore 15 su Rai 2.

In questa prima puntata del magazine dedicato alla moda, al costume e alle eccellenze rigorosamente Made in Italy, Greta Mauro (con la sua squadra di inviati composta da Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Elisa Silvestrin, Francesco Gasparri, Marco Scorza, Elisa Scheffler, Mirko Gancitano e Bianca Luna Santoro) parlerà dell’Alta Moda italiana, con le sfilate di Gucci a Castel del Monte, di Dolce & Gabbana a Siracusa e di Valentino a Piazza di Spagna, in Roma, e con uno spazio dedicato alle spose.

Greta Mauro, inoltre, intervisterà il cast della fiction di Rai 1, Mina Settembre.

Attraverso i servizi, poi, scopriremo la Villa dei Vescovi nella Lunigiana, bene tutelato dal FAI, l’arte del ferro battuto di Pierluigi Prata a Bologna, l’alta gioielleria italiana di Vicenza Oro e il lago di Molveno in Trentino.

Si andrà anche fuori dall’Italia, nelle città più chic d’Europa. In questa prima puntata, ad esempio, si parlerà di Parigi e, tra le altre cose, dello spettacolo Sonics in Toren.

La nuova edizione di Top – Tutto quanto fa tendenza andrà in onda fino al prossimo 29 aprile.