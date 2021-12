Sabato otto gennaio inizierà la nuova edizione di Top-Tutto fa tendenza, il magazine di seconda serata di Rai1 dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in Italy. Secondo quanto risulta a TvBlog, sono previste alcune importanti novità, a partire dalla conduzione, che non sarà più affidata ad Angelo Mellone, vicedirettore della rete. Al suo posto dovrebbe esserci Greta Mauro, giornalista già vista in numerosi programmi tv, da Matrix a Quarta Repubblica, passando per Mai dire talk.

A completare il cast ci dovrebbero essere le confermatissime Valeria Ophenaimer e Gloria Bortolini, ma anche alcune new entry, come l’ex del Grande Fratello Vip Guenda Goria, Elisa Scheffler, modella con esperienze tv anche ad All together now e Temption Island, e Marco Scorza, stylist di alcuni personaggi del piccolo schermo, tra i quali Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi.

La regia di Top – Tutto fa tendenza sarà affidata a Gian Marco Mori. La prima puntata della nuova edizione in cui esordirà Greta Mauro andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 00.10, dopo il Tg1 della notte e con il traino di Tali e quali di Carlo Conti, lo spin off di Tale e quale show con protagoniste le persone comuni (su TvBlog trovate tutte le informazioni sul programma).