Top dieci, stasera la terza puntata, ecco i protagonisti della quarta puntata

Stasera subito dopo il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, torna l’appuntamento con il varietà a tutte classifiche di Carlo Conti Top 10. Dopo le prime due puntate dove ha dovuto vedersela con la concorrenza spietata di uno show pieno di ospiti, sfarzo e pubblico come è stato Felicissima sera, ora se la dovrà vedere con il più mite appuntamento con l’isola dei famosi che sulla carta dovrebbe essere un avversario meno difficile.

Terza puntata dunque quella in onda questa sera su Rai1 con protagoniste due squadre formate da Giorgio Panariello, Lucia Ocone e Ubaldo Pantani da una parte e Alba Parietti, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti dall’altra parte, con ospite musicale Gianna Nannini.

Vediamo però da quali celebrità sarà formato il cast della quarta puntata di Top dieci in onda fra sette giorni sempre su Rai1. Partiamo dalla squadra formata da Vincenzo Salemme, ormai sodale di Carlo in quanto facente parte della giuria di Tale e quale show di ritorno su Rai1 dal prossimo mese di settembre. Con il bravo attore e regista napoletano ci saranno Serena Autieri (prossima conduttrice di “Dedicato” nel mattino estivo di Rai1) e l’attrice Tosca D’Aquino.

L’altra compagine i gara venerdì prossimo sarà formata da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. Ospite della sera il cantautore emiliano Zucchero Fornaciari. Ma tutto questo lo vedremo fra sette giorni per la quarta puntata di Top dieci, l’appuntamento con la terza puntata dello spettacolo di varietà di Rai1 è fissato per questa sera in prime time su Rai1, ovviamente con Carlo Conti.