Carlo Conti torna su Rai 1 con la seconda edizione di Top Dieci, testato l'anno scorso come format utile alla produzione in tempo di pandemia e anche utile per massimizzare risorse e temi cari al conduttore. La musica, la memoria, la nostalgia, la leggerezza: sono e restano queste le caratteristiche degli show di Conti e del suo stile di conduzione, che restituisce sempre la sensazione di ritrovarsi a casa di amici, circostanza questa ormai relegata alla virtualità della condivisione dello schermo tv o dei video-party da piattaforma (sempre che si rispettino le regole anti pandemia, ma questa è un'altra storia). Una settimana più tardi del previsto e non nel prime time del sabato ma in quello più 'familiare' del venerdì, Top Dieci torna con sei nuove puntate.

Diciamo che Top Dieci prova, come già lo scorso anno subito dopo il lockdown, a ridare un po’ di fiato all’intrattenimento di Rai 1 e non solo al pubblico televisivo a casa, che in questi ultimi tempi non ha dato il meglio di sé.

Top Dieci, le nuove puntate

Top Dieci torna con sei nuove puntate realizzate nell’Auditorium del Foro Italico di Roma a partire da questa sera, venerdì 23 aprile, alle 21.25 e si presenta con un tocco meno ‘spartano’ rispetto allo scorso anno: scenografia più ricca, corpo di ballo e ospiti a sorpresa, realizzate nell’Auditorium del Foro Italico di Roma a partire da questa sera, venerdì 23 aprile, alle 21.25 e si presenta con un tocco meno ‘spartano’ rispetto allo scorso anno: scenografia più ricca, corpo di ballo e ospiti a sorpresa, come raccontato anche in conferenza stampa . Un modo per ridare un pizzico di (nuova) ‘normalità’ al racconto televisivo di un game che gioca anche col varietà e che potranno essere apprezzate anche dando un’occhiata su RaiPlay alle quattro puntate della scorsa stagione , in onda a giugno, proprio al termine del lockdown.

Non cambia il cuore del format. In ogni puntata si sfidano due squadre chiamate a indovinare le classifiche di un tot periodo, non solo musicali: si va dalle classifiche del cinema e dello spettacolo a quelle della moda o dei consumi degli ultimi 60 anni, passando anche attraverso sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Un modo anche per ripercorrere la nostra storia recente, con ancora più nostalgia e tenerezza per un passato che appartiene sempre più a un’altra era, non solo a un’altra epoca. Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà la vincitrice.

Le squadre della prima puntata vedono tra i partecipanti nomi cari a Conti e al suo pubblico: da una parte Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, dall’altra Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Ospiti della prima puntata Giorgia e Rita Pavone.

Il format

Top Dieci è una produzione di Rai1 in collaborazione con Banijay Italia; è un programma di Carlo Conti, Pasquale Romano, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, scritto con Stefania De Finis, Angela Fortunato, Alice Giusti, Armando Vertorano. La scenografia è di Riccardo Bocchini, la regia di Maurizio Pagnussat.