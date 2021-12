“Sarebbe il primo a dirci: beh? Andate avanti!”. Serena Bortone si è lasciata andare a una comprensibile commozione nel ricordare all’interno della puntata di Oggi è un altro giorno Toni Santagata, scomparso in maniera improvvisa nella giornata di ieri. La trasmissione condotta dalla Bortone aveva fatto tornare davanti alle telecamere il cantante dopo un lungo periodo di assenza, coinciso negli ultimi mesi anche a un dolore personale per la prematura scomparsa del figlio Saverio Francesco.

La puntata odierna di Oggi è un altro giorno si è aperta quindi sulle note di Quant’è bello lu primm’ammore, uno degli storici successi di Santagata, che lo aveva eseguito più volte anche nello studio 3 di via Teulada, dove nelle ultime settimane era stato ospite per ben tre volte. Con Serena Bortone a ricordare l’amico venuto a mancare ieri era presente Rosanna Fratello, che proprio con Toni Santagata aveva realizzato una sorpresa lo scorso 12 novembre a Nicola Di Bari, sempre all’interno della trasmissione pomeridiana di Rai1.

Attraverso delle brevi clip hanno ricordato l’artista anche altri colleghi come Lino Banfi, Maria Giovanna Elmi e Andrea Roncato, al quale si è aggiunto anche Meno Remigi, presente come sempre in studio al pianoforte dal quale ha dedicato insieme a Jessica Morlacchi, un altro “affetto stabile” del programma, La prima cosa bella, una canzone per accarezzare con affetto da lontano anche la moglie di Toni Santagata, Giovanna Isola (aveva partecipato alla puntata del 22 ottobre scorso insieme al marito per raccontare la loro lunga storia d’amore).

“Penso che da lassù Toni ci stia dicendo regalatevi un sorriso, come era sempre capace lui” ha concluso con una leggera incrinatura della voce Serena Bortone, che ha realizzato insieme alla sua squadra un doveroso omaggio a una persona che era entrata di fatto nella famiglia artistica di Oggi è un altro giorno.