Era tornato sulla scena da pochi mesi e aveva ritrovato dopo un periodo difficile il sorriso grazie alla televisione. Alle prime ore di questa mattina purtroppo però si è spento Toni Santagata, grande interprete della canzone popolare degli anni ’60 e ’70.

L’ultimo anno per lui era stata particolarmente difficile, dopo la scomparsa prematura del figlio Francesco Saverio. Quando però Oggi è un altro giorno gli ha dato la possibilità di tornare ad esibirsi davanti alle telecamere lo scorso ottobre, lui non ha detto di no, nonostante il timore iniziale.

“Oggi mi sono fatto coraggio anche anche perché l’autrice Anna Maria Flora è stata straordinaria in queste settimane e soprattutto anche perché Francesco avrebbe voluto” aveva dichiarato Santagata a Serena Bortone lo scorso 12 ottobre. A distanza poi di soli dieci giorni era tornato ospite per raccontarsi insieme alla moglie Giovanna, con la quale condivideva una storia d’amore che durava da più di cinquant’anni.

Infine lo scorso 11 novembre con Rosanna Fratello aveva fatto una sorpresa a Nicola Di Bari ospite anche lui a Oggi è un altro giorno, portando ancora una volta la sua Quant’è bello lu primm’ammore. All’annuncio di questa mattina è seguito il post di Serena Bortone, che lo ha così ricordato su Instragram:

Che dispiacere… Toni era la vita stessa, giocava come un bambino, trasmetteva allegria e soavità da tutta la sua persona. Un grande artista italiano, a cui tutti noi, la Puglia, il sud, la tradizione popolare devono molto. Ci mancherai.

Su Twitter sempre la conduttrice ha aggiunto:

Un grande artista, orgoglio della sua terra. Hai portato con te l’allegria e la musica fino all’ultimo dei tuoi giorni. E la tua allegria e la tua musica abiteranno nella nostra anima per sempre.

Per domani è atteso un ricordo di Toni Santagata all’interno della puntata di Oggi è un altro giorno.