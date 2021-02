Tommaso Zorzi è il terzo finalista del Grande Fratello VIP

A Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello si aggiunge il terzo finalista della quinta edizione del Grande Fratello VIP. È Tommaso Zorzi, un verdetto quasi prevedibile il 61% del televoto ha deciso di portarlo dritto in finale. Seguono al secondo posto al televoto Rosalinda Cannavò con il 36% ed infine Andrea Zelletta con solo il 3% delle preferenze.

Anche in studio l’influencer è stato ampiamente nominato nei pronostici da parte degli ex inquilini della casa: Cristiano Malgioglio, Francesco Oppini, la contessa Patrizia de Blanck così come Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi ed altri usciti dal gioco hanno approvato il nome di Tommaso alla finale che sarà il prossimo primo marzo. L’unico ad opporsi è stato Fulvio Abbate.

Poco prima, in studio, i tre candidati alla finale si sono potuti confrontare con Pupo e Antonella Elia per chiarire dubbi e risolvere gli scontri avuto lungo questi 5 mesi di permanenza in casa per i 3 concorrenti. Il cantante opinionista nelle scorse puntate ha puntato il dito su Tommaso: “La tua è un’attitudine a diventare un grande protagonista del nostro mondo perché sei cinico, stratega, sufficientemente cattivo, egocentrico, anche un po’ arrogante. Quindi Tommaso benvenuto nel mondo del nostro spettacolo”