Grande Fratello VIP è il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in onda tutti i lunedì e venerdì sera in prima serata su Canale 5. L’edizione in corso è la quinta e la puntata che andrà in onda questa sera, 15 febbraio 2021, sarà la numero 40.

La cavalcata dei nove concorrenti rimasti in casa è ormai entrata nelle battute finali. Il primo marzo è ormai ad un passo e le ultime giornate nella casa più spiata d’Italia si consumano fra amicizie interrotte e ricostruite, tra strategie e nuove coppie.

E’ il caso di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Da settimane i due paiono particolarmente in sintonia, soprattutto dopo l’ultima ‘visita’ dell’attuale fidanzato di Rosalinda, Giuliano. L’attrice durante il confronto è stata particolarmente fredda nei suoi confronti, sarà per questo che la complicità fra la Cannavò e Zenga si è fatta più forte dopo la dichiarazione di Andrea?

A pochi giorni di distanza dalla sua eliminazione, Maria Teresa Ruta avrà un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini. La clamorosa eliminazione di lunedì ha scosso il pubblico e anche i concorrenti nella casa. Cosa succederà dopo l’amara delusione ricevuta?

Il televoto è sempre più importante: Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda sono i 3 candidati alla finale ma solo uno di loro potrà raggiungere Dayane e Pierpaolo che hanno già staccato il pass per il 1° marzo. Chi sarà il prossimo finalista?

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Giulia Salemi.

GRANDE FRATELLO VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

GRANDE FRATELLO VIP: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa