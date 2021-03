Anche La 7 omaggia Enrico Vaime. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che lo storico autore televisivo, morto ieri all’età di 85 anni, era stato per lungo tempo un volto della rete di Andrea Salerno fin da quando, nei primi anni di Omnibus, intratteneva gli spettatori con Trafficando, una rubrichino quotidiana di meno di dieci minuti all’interno della quale raccontava l’Italia e le sue contraddizioni, con il traffico – quello autostradale – che diventava un mero pretesto.

Successivamente si era ‘trasferito’ a Coffe Break, dove affiancò per qualche tempo Tiziana Panella. E proprio la giornalista, che oggi guida Tagadà, ha voluto ricordarlo commossa in apertura di programma.

“Ieri Enrico se ne è andato – ha esordito la Panella – io ho avuto il privilegio vero di lavorare con lui per qualche anno. Enrico era un uomo che amava le parole, le usava magistralmente, e le parole amavano lui. Soprattutto sapeva usarle con una straordinaria ironia. Lo incontravo la mattina e gli dicevo ‘buongiorno’; lui mi rispondeva ‘beh, vediamo, cosa è tutto questo ottimismo?’. Mi piace ricordarlo così. È stato uno di quei maestri che insegnano senza mettersi il vestito da professore, sono molto contenta di averti conosciuto Enrico”.

La conduttrice ha quindi rispolverato un aneddoto: “Mi viene sempre in mente, sempre, sempre, una tua frase: ‘quando uno ti dice una cosa con forza pensando che sia la verità assoluta, tu rispondi ‘per quanto?’. Mi hanno detto che non ci sei e a me viene da rispondere ‘per quanto?’”.

Autore e collaboratore in circa duecento programmi tv, Vaime costruì un fortunato sodalizio artistico con Italo Terzoli, con cui firmò tanti lavori televisivi, radiofonici e teatrali, negli anni ’60 e ’70.

Su La 7 aveva preso parte anche ad Anni luce, mentre le ultime apparizioni sono state su Rai1 al fianco di Maurizio Costanzo a S’è fatta notte.