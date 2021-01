È tornato questa sera dopo più di un mese di assenza Titolo V, che ha presentato fin dal primo minuto una novità. Gabriella Germani ha infatti aperto la puntata, nell’anteprima, con un’imitazione di Lilli Gruber, che da pochi minuti su La7 aveva salutato i telespettatori di Otto e Mezzo.

La Germani, giocando proprio con il titolo del programma condotto tutte le sere dalla Gruber, si è presentata alla guida di “Titolo V e mezzo”, imitando la giornalista nella conduzione del suo talk show. Non sono mancati quindi i vari “telegrafico” ripetuti dalla Gruber per richiamare i propri interlocutori nel dare le risposte e i continui rimproveri a un’ospite particolarmente insolente come la Cancelliera Angela Merkel, imitata sempre da Gabriella Germani.

L’imitatrice infatti non si è limitata a prestare il volto a Lilli Gruber, ma ha voluto prestare la sua voce non solo alla Cancelleria tedesca – disegnata nel ruolo di “bacchettona” degli italiani, disorganizzati per la distribuzione del vaccino e per la stesura del piano per il Recovery Found – ma anche alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Un’apertura quindi del tutto diversa rispetto al solito per il talk show politico di Rai 3 nato da pochi mesi, che ha subito a dicembre, prima delle vacanze natalizie, uno stop anticipato a causa di un’infortunio subito da uno dei due conduttori, Roberto Vicaretti. Titolo V si è ritrovato nelle scorse settimane al centro di importanti vicende politiche (inchiesta sul commissario alla Sanità calabrese Saverio Cotticelli, annullamento dell’ospitata di Nicola Morra), ma al momento non sembra avere riscosso un grande successo in termini di ascolti.

A quanto apprende Blogo, l’intervento dell’imitatrice dovrebbe essere confermato anche per le prossime puntate, quando Gabriella Germani presenzierà sempre nell’anteprima di Titolo V. Vedremo poi se nelle prossime settimane si aggiungeranno ulteriori novità per il programma di Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.