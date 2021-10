A Novembre su TimVision non mancano le serie tv da vedere in streaming e il catalogo si arricchisce di nuovi contenuti come la serie già trasmessa da Rai 4 Resident Alien e il cofanetto della serie cult Battlestar Galactica. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta su TIMVISION.



TimVision le serie tv di Novembre 2021

Le novità del catalogo TimVision di Novembre 2021:

2 – Chapelwaite (miniserie ultimi 5 episodi)

Seconda parte della miniserie con Adrien Brody tratta dal racconto di Stephen King Jerusalem’s Lot (qui la nostra recensione); un horror inquietante ambientato nel 1850 con al centro il capitano Charles Boone alle prese con una maledizione che grava da anni sulla sua famiglia.

Divertente sci-fi comedy con Alan Tudyk creata da Chirs Sheridan tra gli sceneggiatori de I Griffin e ispirata a un fumetto, racconta la storia di un alieno arrivato sulla Terra con una missione ben precisa, ma che dopo un incidente alla sua navicella prenderà le sembianze di Harry Vanderspeigle medico di una cittadina in Colorado, cercando un modo per integrarsi ma soprattutto per portare a termine la sua missione (quila nostra recensione).

Cult contemporaneo, remake di una serie di fantascienza degli anni ’70, al centro le avventure di un gruppo di sopravvissuti alla distruzione delle 12 colonie, a bordo della navicella Galactica proveranno a raggiungere la tredicesima colonia…la Terra.

TimVision novembre 2021: cartoni e serie per bambini

Anche i più piccoli hanno il loro spazio su TimVision e oltre ai titoli già presenti in catalogo, a novembre arrivano ben tre novità:

dal 3 novembre la seconda stagione di Dottoressa Giordy, ogni mercoledì con 2 nuovi episodi e i cuccioli da curare e assistere.

ogni mercoledì con 2 nuovi episodi e i cuccioli da curare e assistere. Yo Yoga , una serie per bambini per imparare esercizi di yoga da fare a casa

, una serie per bambini per imparare esercizi di yoga da fare a casa The Fumbles una serie animata per imparare l’inglese

TimVision 3 serie con cui iniziare

Per chi è appena approdato su TimVision, magari perchè ha scelto di abbonarsi per vedere le partite della Serie A tramite DAZN, proviamo a suggerire tre serie tv con cui iniziare la sua esperienza sulla piattaforma di streaming. Questo mese proponiamo 3 classici, 3 serie tv disponibili con il cofanetto completo da scoprire e rivedere.

Ally McBeal, legal dramedy con 5 stagioni e 112 episodi, creato da David E. Kelley con Calista Flockhart, Greg German, Jane Krakowski tra i protagonisti; al centro la storai di una giovane avvocatessa tra vita in tribunale e vita privata;

legal dramedy con 5 stagioni e 112 episodi, creato da David E. Kelley con Calista Flockhart, Greg German, Jane Krakowski tra i protagonisti; al centro la storai di una giovane avvocatessa tra vita in tribunale e vita privata; Mad Men, 7 stagioni e 92 episodi per la serie simbolo di una tv di qualità attenta al racconto, alla costruzione dei personaggi, più che a creare fenomeni passeggeri; la storia del mondo dei pubblicitari negli anni ’60.

7 stagioni e 92 episodi per la serie simbolo di una tv di qualità attenta al racconto, alla costruzione dei personaggi, più che a creare fenomeni passeggeri; la storia del mondo dei pubblicitari negli anni ’60. The Shield, 7 stagioni e 88 episodi per le vicende di 4 detective di un distretto della polizia di Los Angeles tra corruzione, violenza e l’assenza di risorse adeguate; con Michael Chiklis, Walton Goggins.

TimVision come vedere la piattaforma

TimVision è una piattaforma di video streaming on demand in abbonamento, attivabile sia dei clienti TIM che in modo indipendente anche senza avere una linea fissa o mobile con l’operatore di telefonia. La sola TimVision con incluso Discovery+ ed Eurosport ha un costo di 6.99€ al mese attivabile direttamente sulsito una volta effettuata la registrazione. Ma la piattaforma è anche un Hub di raccolta di contenuti di altri operatori così l’offerta TimVision e Disney+ costa 9,99 €, TimVision e Netflix costa 14.99 € e la super offerta con tutto incluso TimVision Gold con DAZN, Infinity+, Disney e Netflix a 29,99€ fino al 30 settembre 2022.