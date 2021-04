Ti spedisco in Convento: chi sono le protagoniste italiane dello show?

Ti spedisco in Convento torna anche questa sera su Real Time, in seconda serata, nella sua versione italiana. Il noto docu-reality spopolato prima in Inghilterra e poi negli States era già approdato in Italia con le precedenti stagioni del format ma mai con una edizione interamente italiana e così tanto “Made in Italy”. Quest’anno, come ben saprete, e sin dagli inizi di aprile, Ti spedisco in Convento invece è tornato a tener compagnia agli spettatori del canale 31 del digitale con una nuova versione dello show ambientata in Campania.

Il convento di suore che stavolta ospita le nostre protagoniste si trova più precisamente a Sorrento e, chiamato Convento la Culla di Sorrento, vede anche protagoniste del programma le religiose dell’ordine delle Oblate del Bambino Gesù.

Da Suor Daniela, Madre Generale del convento, a Madre Superiora Suor Monica fino alla timida Suor Felicita senza dimenticare la più giovane Suor Analia e Suor Arleide, saranno proprio loro ad impedire alle vere giovani ‘sgangherate’ del format di fare shopping o feste con anzi rigide regole da rispettare: oltre alla sveglia all’alba, non mancheranno ovviamente Santa Messa, preghiere, pulizie e rigoroso silenzio dalle ore 22:00, con sempre abbigliamento consono al sacro luogo.

Ma chi sono le ragazze da ‘convertire’ in questa nuova edizione del format? Ecco come le descrive TV Sorrisi e Canzoni, che pare le abbia scoperte un po’ più da vicino: