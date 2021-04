Un docu-reality di non poco successoTi spedisco in convento, che rivedremo anche questa sera sin dal suo primo episodio su Real Time, canale 31 del digitale. Di produzione anglosassone, lo show in replica questa sera sull’emittente di casa Discovery, titolo originale Bad Habits, Holy Orders e originariamente trasmesso su Channel 5, vede cinque ragazze decisamente fuori dagli schemi tornare ad una vita sobria e salutare grazie agli insegnamenti di un gruppo di suore, che le ospiteranno nel loro convento.

Se non di altrettanto successo è stata la sua versione italiana, è però di come siano terminate le avventure delle protagoniste inglesi che vorremmo parlarvi oggi. Come dichiarato al magazine Lad Bible, infatti, in particolar modo una ragazza tra tutte quelle che presero parte all’edizione originaria dello show in Inghilterra si sarebbe completamente convertita, trasformando la sua vita per sempre. Ed è sempre questa sera sul 31 del digitale che ritroveremo anche lei, Sarah, in compagnia delle sue quattro ‘colleghe’ approdare in convento nell’episodio L’arrivo in convento che andrà in onda proprio stasera.

La stessa Sarah che, sempre come dichiarato a Lad Bible qualche mese fa, sarebbe riuscita a rivoluzionare completamente la sua vita dopo la partecipazione al reality. Come dichiarato da lei stessa a Phillip Schofield e Holly Willoughby, conduttori televisivi di un talk-show mattutino in Inghilterra conosciuto come This Morning:

“Noi ci svegliavamo in convento senza make-up e le suore continuavano a ripeterci che fossimo comunque bellissime. Alla fine ci ho creduto, ho iniziato ad amarmi di più. Ora riesco ad uscire di casa anche struccata e a non preoccuparmene minimamente. Prima della mia partecipazione allo show sarebbe stato completamente impossibile”.

Ma non è tutto. La ragazza ha anche aggiunto:

“Ricordo benissimo che nel mio percorso all’interno del programma c’è stato un momento in cui mi sono coricata sul letto e ho osservato il soffitto e mi sono sentita semplicemente felice. Per me quel momento è stato come un’illuminazione, non mi ero mai sentita tanto in pace con me stessa prima d’ora. Ho veramente imparato a cambiare la mia vita, i miei costumi e il mio modo di vivere”.

Sarah Lawrence, questo il cognome della giovane, era approdata nel docu-reality di Channel 5 sostenendo di non ricordare l’ultima volta in cui era rincasata sobria la sera. La giovane si vantava di ubriacarsi ogni notte, facendo festa tra le vie di Londra con le amiche, e di trascorrere ogni notte con un ragazzo diverso del quale il più delle volte il mattino dopo non ricordava il nome. Ora la vita di Sarah sembrerebbe completamente cambiata e grazie alla sua partecipazione a Ti spedisco in convento sarebbe migliorata per sempre.