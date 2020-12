Si avvicina il debutto di Ti Sento, il nuovo programma di Pierluigi Diaco, in onda su Rai2, di cui Blogo vi ha raccontato in anteprima nei giorni scorsi. Secondo quanto apprendiamo, la trasmissione partirà martedì 19 gennaio (e non il 12 come si era inizialmente ipotizzato), in seconda serata, intorno alle ore 23.30. A fare da traino alla prima puntata sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Spezia, trasmesso in diretta proprio dalla rete diretta da Ludovico Di Meo, con calcio di inizio alle ore 21.15.

In generale la prima serata del martedì di Rai2 da gennaio dovrebbe essere occupata da film in prima visione, mentre l’appuntamento con il nuovo titolo La Caserma dovrebbe essere collocato al mercoledì. Il lunedì sera, invece, ci sarà spazio per Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Ti Sento andrà in onda dal foyer del Teatro delle Vittorie di Roma e tra le presenze fisse nel cast ci sarà, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, l’autore e illustratore Gek Tessaro, artista in grado di creare magie anche disegnando sull’acqua.

Il programma dovrebbe concludere la sua prima edizione eccezionalmente di lunedì, per evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo, al via su Rai1 martedì 2 marzo. Dunque, l’ultima puntata di Ti Sento, salvo sorprese, dovrebbe essere collocata il primo marzo, ovviamente sempre nella seconda serata di Rai2.

Ricordiamo che il focus della trasmissione che segna il ritorno in tv di Diaco dopo l’esperienza biennale su Rai1 con Io e te, è il faccia a faccia tra il conduttore e l’ospite di puntata, le cui emozioni verranno continuamente evocate da suoni, voci e contributi audio in un’atmosfera intimista alla quale contribuirà anche una scenografia avvolgente.

Di seguito ecco il video del promo che in questi giorni sta andando in onda su Rai2.