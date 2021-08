Ti Sento è un talk show in onda su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco.

A partire da settembre 2021, andrà in onda la seconda edizione del programma.

In Ti Sento, le interviste di Pierluigi Diaco sono basate sul suono, in tutte le sue manifestazioni e sfumature.

L’ospite affronterà un’esperienza “sonora”, un’intervista che si svilupperà sull’ascolto di 10 frammenti sonori di vario genere come, ad esempio, la voce di un proprio caro, un estratto da un programma televisivo o da un telegiornale, un rumore della quotidianità, un dialogo di un film o una poesia. Le reazioni dell’ospite daranno lo spunto a Pierluigi Diaco per approfondire vari aspetti della sua personalità e del suo passato.

La regia è a cura di Luca Nannini.

Ti Sento: quando va in onda?

La nuova edizione del talk show condotto da Pierluigi Diaco andrà in onda a settembre. Il programma andrà in onda su Rai 2 ogni martedì sera, in seconda serata.

È possibile vedere il programma anche in streaming, sul sito di Rai Play. Sempre su Rai Play, si potrà recuperare la puntata on demand, una volta terminata la messa in onda.

Ti Sento: ospiti

Gli ospiti intervistati da Pierluigi Diaco saranno personaggi noti al grande pubblico e provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo, della cultura e dello sport.

Ospite fisso del programma è l’artista Gek Tessaro che, durante l’intervista, realizzerà opere in tempo reale attraverso la particolare tecnica della pittura sull’acqua.

Ti Sento: conduttore

Il conduttore della seconda edizione di Ti Sento sarà nuovamente Pierluigi Diaco.

Il giornalista e conduttore romano, nel corso delle ultime stagioni televisive, ha condotto due edizioni di Io e Te, talk show pomeridiano andato in onda su Rai 1 durante le estati 2019 e 2020, e lo spin-off Io e Te di Notte, andato in onda il sabato, in seconda serata, sempre su Rai 1, nel corso della stagione televisiva 2019/20.

Ti Sento: Radio 2

Il programma ha anche una versione radiofonica, in onda su Rai Radio 2, dal 28 giugno 2021.

Ti Sento: studio

Il programma va in onda dal foyer del Teatro delle Vittorie, in Roma.