Pierluigi Diaco torna in radio, in attesa di tornare in tv. Il giornalista, infatti, dal 28 giugno sarà al timone della versione radiofonica di Ti Sento, il programma che ha debuttato nella scorsa stagione (media di share del 4.6%) e la cui nuova edizione esordirà su Rai 2 a partire da martedì 14 settembre, sempre in seconda serata.

Nel dettaglio, Diaco sarà alla guida di Ti sento su Radio 2 dal 28 giugno fino a fine luglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 20 alle 21. Si tratta di un’anticipazione estiva per scaldare i motori, in vista della partenza ufficiale del programma radiofonico, dal 13 settembre.

Il primo commento del conduttore, fino a qualche settimana fa a Rtl 102.5, è il seguente ed è affidato al comunicato stampa di lancio:

È un ritorno alle origini, nella casa radiofonica dove l’amore per la radio si è strutturato, consolidato e affermato dentro di me. La radio è il mezzo che meglio di altri rappresenta il mio stato d’animo e sono grato di cuore ai direttori Paola Marchesini e Roberto Sergio per aver creduto in Ti Sento: un programma nato nella seconda serata di Rai2 e che alla radio troverà il suo luogo ideale e naturale.

Pierluigi Diaco. autore del Maurizio Costanzo Show, su Radio 2 ha già condotto Chiamate Roma 3131, La Cantina, Maglioni Marroni con Niccoló Fabi, Il Pittore con Ivano Fossati.

Il focus del programma, esattamente come nella sua versione tv, resta il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni. Attraverso alcune suggestioni sonore, dal brano musicale al rumore dell’acqua che scorre, si indagherà sul modo di sentire e di percepire il mondo degli ospiti che si faranno intervistare rigorosamente in diretta da Diaco.

Ti sento (visibile anche su RaiPlay Radio) è un programma scritto da Pierluigi Diaco, Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti.