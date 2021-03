Secondo quanto scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela sul portale Dagospia, Pierluigi Diaco continuerà a lavorare in radio come speaker per Radio 2, emittente con la quale aveva già collaborato agli esordi della sua carriera.

Il giornalista scrive anche che il presentatore avrebbe incontrato il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, per parlare di un programma che dovrebbe vedere la luce questa estate, forse ispirato alla trasmissione Ti sento, in onda su Rai2, della quale è stata annunciata una nuova stagione per il prossimo anno.

Non è stato invece riconfermato per la prossima estate Io e te, il talk show del pomeriggio di Rai1 che Diaco ha condotto coinvolgendo anche l’attrice Sandra Milo per la sua posta del cuore. Il programma per un periodo era andato in onda anche il sabato sera, ribattezzandosi Io e te di notte.

Tornando all’etere, Pierluigi Diaco lo scorso 11 marzo aveva lasciato Rtl 102.5 attraverso un comunicato a mezzo stampa. Sull’emittente radiofonica di Lorenzo Suraci era arrivato nel 2003, conducendo Onorevole Dj, trasmesso anche in radiovisione. Dopo una parentesi presso Radio 24, lo speaker torna a Rtl sempre con Onorevole Dj nello slot tra le 19 e le 21. Nel 2013 con Maurizio Costanzo era stato al timone del Radio Costanzo Show. Più di recente invece ha condotto Non stop news nella fascia compresa tra le 6 e le 9.

In televisione invece ha presentato tra le altre cose nel 2010 Unomattina Estate al fianco di Georgia Luzi, Bontà loro su Rai1 e Maurizio Costanzo Talk su Rai2 al fianco di Maurizio Costanzo (per il quale è stato a lungo autore), ha ricoperto il ruolo di opinionista per Domenica In, concorrente per l’Isola dei Famosi 2015 e infine conduttore dei recenti Io e te, Io e te di notte, Ti sento.