Arriva la conferma per Pierluigi Diaco. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Ti Sento, il programma che conduce il martedì in seconda serata su Rai2, dovrebbe andare in onda anche nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, la trasmissione dovrebbe essere collocata nella medesima fascia di palinsesto, a partire da settembre 2021.

Le sei puntate finora emesse hanno fatto registrare la media del 4,40% di share (cioè praticamente il doppio della media di rete in quello slot), con poco meno di 400 mila spettatori (l’ultima trasmessa prima della settimana sanremese ha fatto registrare una media superiore al 6% di share, con quasi mezzo milione di teste davanti alla tv). Numeri che avrebbero convinto il direttore di rete Ludovico Di Meo a rinnovare la fiducia a Pierluigi Diaco, intanto impegnato dal lunedì al giovedì in radio a Non Stop News, in onda su Rtl 102.5.

Diaco, convinto amante di una “tv dolce, distesa, dilatata“, fino ad oggi ha proposto le interviste al Ct della Nazionale Roberto Mancini, alla cantante Donatella Rettore, all’attrice Claudia Gerini, alla produttrice Rita Rusic, alla showgirl Sabrina Salerno e allo showman Massimo Lopez. Nella puntata di domani – la settima e ultima stagionale – la protagonista dell’intervista sarà invece Cristina D’Avena.

Sarà lei, dunque, ad ascoltare le dieci suggestioni sonore proposte dal conduttore che evocheranno temi anche inusuali e piccanti. Come già accaduto nei precedenti appuntamenti, ci sarà spazio per una canzone che Diaco dedicherà al suo ospite e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal regista Paolo Severini. Oltre ai dieci stimoli sonori e alla canzone, alla D’Avena – come già accaduto agli altri personaggi ospitati nel foyer del Teatro delle Vittorie di Roma – sarà richiesto di scrivere su un foglio di carta una frase particolarmente significativa per lei.

Insomma, per Diaco quello di domani sera a Ti Sento dovrebbe essere soltanto un arrivederci al pubblico di Rai2, che dalla prossima settimana in quella fascia ritroverà Voice Anatomy di Pino Insegno.