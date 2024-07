Those About to Die, su Prime Video si torna nell’antica Roma: trama, cast, location e puntate della serie tv

La Roma del I secolo dopo Cristo, dell’imperatore Vespasiano e dei suoi figli Tito e Domiziano è al centro di Those About to Die, la serie tv disponibile suPrime Video dal 19 Luglio. La serie anticipa di qualche mese l’uscita mondiale di Il Gladiatore II e prova a riportare l’interesse su quel mondo antico in cui non c’erano limiti tra intrighi, complotti, amori, amanti e lotte di potere. Those About to Die ci racconta un impero in cui erano centrale il mondo dei ludi, delle corse con le bighe e delle lotte dei gladiatori che appassionavano il popolo e facevano ricchi gli uomini d’affari. Immergiamoci nel mondo dei patrizi, degli schiavi, dei gladiatori dell’antica Roma.

Those About to Die, la trama

Il dramma storico torna prepotentemente d’attualità tra il sequel di Il Gladiatore e la serie tv Those About to Die ispirata al libro omonimo di Daniel P. Mannix e che esplora la vita dei gladiatori dell’antica Roma. La serie tv prodotta da AGC Studios e Centropolis Entertainment allarga lo sguardo oltre i combattimenti e si concentra sulle gare con le bighe, paragonabili alle moderne sfide di Formula 1 o Moto GP. Una storia corale tra l’Imperatore Vespasiano e i figli Domiziano e Tito alle prese con la gestione del popolo e la costruzione dell’Anfiteatro Flavio, quello che oggi tutti chiamano Colosseo.

C’è poi la storia di Tanax un antieroe spietato che tesse la sua tela tra intrighi e bramosia di potere. Ci sono poi i patrizi con le loro fazioni in gara dentro il Circo Massimo e la storia della famiglia che arriva dalla Numidia con la matriarca Cala che cerca di proteggere le figlie schiave e il figlio portato a Roma come gladiatore.

Nel 79 d.C. tutte queste storie avevano come punto in comune il desiderio di potere, di accrescere le proprie ricchezze, in una città dalle mille storie e dai diversi volti. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni Blu, Rossa, Bianca e Verde, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata tra le cose più preziose. La plebe si riversa per scommettere sul proprio beniamino, ma chi tiene le fila dei giochi può anche influenzare il risultato a proprio piacimento. Il gusto della plebe per l’intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo.

Those About to Die, il cast

Particolarmente ricco il cast con diversi volti noti italiani come Gabriella Pession, che interpreta la patrizia Antonia, Romana Maggiora Vergano è Salena, una patrizia che perde tutto per colpa del marito e si ritrova a vivere con il figlio (Federico Ielapi) tra la plebe. Tanax è interpretato da Iwan Rheon, Anthony Hopkins è Vespasiano, Tom Huges è Tito, Jojo Macari è Domiziano, Dimitri Leonidas è Scorpus e Sara Martins è Cala. Ma è solo una minima parte di un cast davvero numeroso.

Anthony Hopkins è Vespasiano

è Vespasiano Dimitri Leonidas è Scorpus

è Scorpus Jojo Macari è Domiziano

è Domiziano Gabriella Pession è Antonia

è Antonia Iwan Rheon è Tenax

è Tenax Sara Martins-Court è Cala

è Cala Moe Hashim è Kwame

è Kwame David Wurawa è Gavros

è Gavros Tom Hughes è Titus Flavianus

è Titus Flavianus Lara Wolf è Berenice

è Berenice Jóhannes Haukur Jóhannesson è Viggo

è Viggo Adrian Bouchet è Porto

è Porto Rupert Penry-Jones è Marsus

è Marsus Angeliqa Devi è Caltonia

è Caltonia Lara Wolf è Berenice

è Berenice David Wurawa è Gravos

Those About to Die, regista e sceneggiatori

Robert Rodat si è occupato della sceneggiatura della serie in generale e in particolare dei primi 3 e degli ultimi due episodi che sono poi anche gli stessi diretti da Roland Emmerich (e che sono anche i più convincenti sia dal punto di vista visivo che narrativo), produttore esecutivo della serie. Il regista tedesco Marco Kreuzpaintner (Bodies) si è occupato degli altri cinque episodi.

Those About to Die, dove è stato girato?

Negli studi di Cinecittà a Roma, dove c’è un set dedicato all’antica Roma allestito da tempo e che viene spesso usato per queste produzioni.

Those About to Die 2 ci sarà?

Difficile rispondere. La serie è stata abbastanza costosa, il budget sarebbe di circa 140 milioni di dollari. Rinnovarla non è impossibile vedendo anche la trama ma sicuramente necessiterebbe di altri personaggi e di una nuova storia centrale. Più facile immaginarla come una miniserie.

Those About to Die, quanti episodi sono?

10 episodi tutti rilasciati il 19 Luglio.

Those About to Die, dove vedere la serie?

Su Prime Video in Italia e in gran parte del mondo, esclusi gli USA dove è stata acquistata da Peacock.

Those About to Die, cosa vuol dire?

Coloro che stanno per morire. Il titolo deriva dalla traduzione inglese della frase che i gladiatori rivolgevano all’Imperatore prima di iniziare ogni incontro “Ave Caesar, morituri te salutant“.