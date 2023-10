Bodies, su Netflix un giallo travolgente su varie epoche, ma fin troppo “perfettino”.

Netflix Netflix ha preparato per i propri abbonati il weekend autunnale perfetto: tisana, copertina e la travolgente miniserie Bodies. Tra colpi di scena e una trama complessa (ma non difficile da seguire), l’utente appassionato di gialli e misteri è spinto a guardare l’episodio successivo rimanendo incatenato alla piattaforma. Quello che in fondo, da sempre, è il segreto del binge-watching di Netlfix: quando non riesci a uscire o a spingere stop, Netflix ha raggiunto il proprio obiettivo. Bodies, adattamento del fumetto di Si Spencer, è la miniserie ideale per questo scopo. Vediamo perché è da non perdere ma anche perché risulta essere un po’ troppo perfetta.

Bodies, la trama

Quattro detective. Quattro anni diversi. Uno stesso cadavere. Questa la premessa da cui parte Bodies, la nuova miniserie tratta dalla graphic novel di Si Spencer e realizzata da Netflix. Un giallo che si dipana in quattro anni diversi il 2023, il 1890, il 1941 e nel futuro nel 2053 in una Gran Bretagna ricostruita dopo un tragico evento avvenuto nel 2023 e guidata da un enigmatico leader Elisa Mannix che pian piano diventerà sempre più centrale nella storia. Come è possibile che lo stesso cadavere, della stessa persona, nudo e con la stessa ferita all’occhio, venga ritrovato nello stesso luogo a Longharvest Lane nell’East End di Londra in 4 epoche diverse?

Bodies, la recensione

Bodies è una miniserie che crea dipendenza. La sua capacità di catturare lo spettatore sta tutta qui. Una volta iniziato il primo episodio, nonostante la lunghezza (60 minuti sono troppi, per ogni tipologia di serie), si fa fatica a staccarsi. E avendo visto soltanto quattro puntate in anteprima, possiamo confermare che la voglia di scoprire cosa succederà nelle successive otto è molto forte.

Le formule per una serie tv capace di creare dipendenza, sono un po’ le stesse usate per realizzare un tormentone estivo: una struttura chiara, una certa ripetitività nella costruzione, il ritmo, la curiosità del racconto. Bodies ha tutto questo, ma, pur nell’ottica di un’ottima serie da vedere in un weekend, è tutto troppo “perfettino”. Tutto è talmente pulito da risultare finto, costruito da una macchina invece che dall’uomo. Una pulizia che finisce per essere anche una “ripulitura” per cui negli anni del passato c’è un eccesso di conformismo e perfezione nelle persone, nei luoghi. Manca il fumo, limitato a pochi sigari celebrativi, manca l’alcol, mancano gli eccessi di un mondo lontano dal politicamente corretto. Il passato sembra un riflesso del futuro immaginato dalla serie, naturalmente distopico e dittatoriale, dominato da nazionalismi ed emarginazione, come Black Mirror (e non solo) ci ha insegnato.

I 4 detective, ovviamente due uomini nel passato e due donne nel presente e nel futuro, hanno i loro tormenti personali. Sono delle anomalie delle proprie epoche, personaggi controversi e incapaci di sottostare alle regole vigenti, degli spiriti liberi in cerca del proprio spazio nel mondo. E per questo sono stati scelti per avere un ruolo in un’indagine che attraversa il tempo ma non lo spazio, fermandosi in uno stesso angolo di Londra bloccato nel tempo. Bodies è una miniserie inglese e questo, al di là dell’ambientazione londinese (anche se la città si vede fin troppo poco), traspare dalla costruzione dei personaggi e del racconto, dal sapiente intreccio tra il caso e le dinamiche personali dei detective, dall’abilità nell’inserire la storia nel contesto storico.

Bodies quando esce?

La miniserie Bodies è disponibile dal 19 ottobre su Netflix in streaming dalle 9:01 con tutti e otto gli episodi disponibili.

Bodies, il cast

L’adattamento del fumetto è stato realizzato da Paul Tomalin che è stato anche showrunner, con lui Danusia Samal mentre Marco Kreuzpaintner e Haolu Wang sono i registi. Nel cast di Bodies troviamo Stephen Graham nei panni del misterioso Elias Mannix. La serie è poi costruita sui 4 detective: Shira Haas (vista in Unhortodox) è Maplewood del 2053, Amaka Okafor è Hasan del presente, Jacob Fortune-Lloyd (La regina degli scacchi) è Whiteman nel 1941 mentre Kyle William Soller (Poldark) è il detective del 1890 Hillinghead.

Bodies, il fumetto

La miniserie è ispirata al fumetto di Si Spencer, autore scomparso nel 2021 e a cui è dedicata la miniserie Bodies. Anche il fumetto è uscito in 8 albi ed è stato pubblicato nel 2014 anche per questo la storia del presente è ambientata nel 2014 mentre nella serie è nel 2023.

Bodies, quanti episodi sono

La miniserie è composta da 8 episodi da 50-60 minuti l’uno.

Bodies 2 ci sarà?

Bodies è stata presentata come una limited series quindi non dovrebbe esserci una seconda stagione.