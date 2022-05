This is Us termina questa sera, martedì 24 maggio, con l’attesa ultima puntata in onda su NBC alle 9|8 ET (ovvero le 21.00 sulla Costa Est, le 20.00 Central Time) negli USA, quando da noi in Italia saranno le 3 di notte. Diversamente da quanto successo 12 anni fa con il series finale di Lost (era il 23 maggio 2010), non c’è nessuna rete tv italiana che trasmetterà in diretta e in contemporanea con gli USA l’ultimo atto di una delle migliori serie tv mai prodotte (quante volte lo abbiamo detto negli ultimi sei anni?) e gli affezionati della serie stanno cercando il modo di seguire live anche quest’ultima puntata. Questa mancata concomitanza tra finale USA e diretta tv italiana è dovuta essenzialmente al fatto che la programmazione italiana di This is us non è per niente allineata a quella d’oltreoceano, come invece successe con Lost, eletto a culto e quindi diventato fenomeno seriale quasi ‘di massa’ (o quantomeno ben comunicato). Lo stesso seguito non si è avuto per questo family drama ad altissima intensità emotiva ma a basso indice di ‘mistero’, che non ha smosso, dunque, programmazioni e reti tv, ma ha una community affezionata e già in lacrime. Per i fan italiani, però, l’inizio della fine è appena cominiciato.

Quando va in onda il finale di This is us in Italia?

This is Us 6 in Italia è trasmessa da Fox (Sky, 116): le prime due puntate della sesta stagione sono andate in onda solo lo scorso 2 maggio. Per vedere la penultima e l’ultima puntata della serie (S06E17 – The Train e S06E18 – Us) bisognerà aspettare il 27 giugno. Lunedì 23 maggio su Fox sono andate in onda la settima e l’ottava puntata: siamo ancora lontani dalla fine e chi può se la goda.

La serie è disponibile on demand anche su Amazon Prime Italia ma per il momento solo dalla prima alla quinta stagione: chi volesse andare di re-watching o non avesse mai visto una puntata della serie, potrebbe partire da qui per un corposo binge-watching. Quando esce This is us 6 su Prime? Probabilmente nell’autunno 2022.

This is Us, series finale: come vederlo in diretta tv

E veniamo al momento più temuto dagli amanti di This is Us, l’ultima puntata. Come vedere il series finale di This is us in streaming live e in contemporanea con gli USA? Beh, per poterlo fare l’unica reale (e legale) possibilità è quella di avere un abbonamento VPN e di andare sul sito della NBC live alle 3 di questa notte, sperando che regga alla gran richiesta di streaming che arriverà da mezzo mondo. Normalmente, infatti, la programmazione live del network è visibile in chiaro, mentre per poter vedere on demand le precedenti puntate bisogna avere un abbonamento a Peacock tv. Insomma, confidiamo nel fatto che NBC abbia a cuore la community della serie, sparsa in tutto il mondo. Nel frattempo chi è in pari con la programmazione può celebrare con noi la perfezione di una serie che non ha mai lasciato nulla al caso, nella scrittura, nell’interpretazione, nella scenografia e anche nel product placement.

E chi può prepari caterve di fazzolettini.

PS. E da una inquadratura si capisce come il motore di tutto, e al centro di tutto in questa serie, ci sia una donna.

Immagine tratta dalla pagina FB ufficiale di This is us