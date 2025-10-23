This Is Me supera Il Commissario Montalbano, Gerry Scotti al 27% nel preserale. Circo Massimo non decolla. I dati Auditel del 22 ottobre 2025

This Is Me supera Il Commissario Montalbano in replica. Questo risultato è il compimento di una strategia precisa per Mediaset che, al mercoledì, dopo aver scommesso – nel recente passato – su alcuni titoli di fiction turche torna con un grande show. In termini proprio di realizzazione e spesa. This Is Me è uno dei programmi di punta di Cologno Monzese e, dopo i fasti della prima edizione, torna in una veste rinnovata senza rinunciare ai super ospiti.

Nella scorsa puntata il ricordo di Pippo Baudo e l’anniversario dei 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini hanno inciso positivamente sul pubblico a casa. Il risultato è inequivocabile: Canale 5 guadagna il 21,2% di Share, mentre Montalbano si ferma al 17,8%. Quasi tre punti e mezzo di differenza che, per la Rai, non sono equiparabili a una sconfitta rovinosa perchè la fiction di Raiuno è in replica. L’aspetto rilevante, tuttavia, riguarda una supremazia di Viale Mazzini, negli ascolti con Montalbano, che cessa di esistere se e quando altrove ci sono alternative valide.

This Is Me batte Montalbano: sorpasso di Cologno Monzese su Viale Mazzini

Un altro programma di punta della Rai è Chi L’ha Visto? Il format condotto, sulla terza rete, da Federica Sciarelli non delude mai gli ascoltatori. Anche questa settimana ottiene quasi il 9% di Share. Una percentuale importante per gli standard del canale che rappresenta anche una solida fidelizzazione per uno dei programmi più longevi dell’azienda. RealPolitik si ferma al 3,2% di Share su Rete4.

Labate prova a rinnovare la formula del talk show politico, ma i risultati sono ancora in divenire. Restando in tema di approfondimento, La7 con Aldo Cazzullo propone Una Giornata Particolare che, invece, macina consensi: la trasmissione raggiunge il 6,1% di Share. Risultato importante per Cairo che sta costruendo, attorno a Cazzullo e al format, uno zoccolo duro di fedelissimi.

La Gialappa’s Band anima la notte di Champions League

TV8, il canale in chiaro di Sky, supera di poco il 2,5% di Share con la partita di Champions League Chelsea-Ajax. Seguita dall’approfondimento in salsa comica della Gialappa’s Band, con un cast rinnovato che vede – tra gli altri – anche la presenza di Enrico Bertolino. Italia Uno torna sui grandi classici: The Legend of Tarzan conquista il 4,5% di Share. Mentre Rai2, con 9-1-1, si ferma al 3,1% di Share.

Il resto delle percentuali relative alla prima serata del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che punta su Romeo non deve morire, Iris che vira verso The Life of David Gale e Rai4 con L’Ira di Becky. RaiMovie, invece, ripropone The Tourist con Johnny Depp, Christian De Sica e un nutrito cast per quella che resta una delle opere cinematografiche corali più riuscite del passato recente.

Gerry Scotti trionfa in access prime time

La battaglia di ascolti nel preserale, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, vede un ulteriore salto in avanti da parte di Gerry Scotti che arriva al 27,1% di Share. De Martino fermo al 21,4%. Un punto sotto Bruno Vespa con il suo approfondimento lampo dal titolo Cinque Minuti.