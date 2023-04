The Witcher 3 arriverà su Netflix in due parti: ecco teaser trailer e date di uscita

The Witcher 3 è in dirittura d’arrivo e Netflix, per l’ultima stagione che vedrà Henry Cavill vestire i panni di Geralt di Rivia, ha deciso di seguire l’esempio di You e di pianificare una distribuzione in due parti, a distanza di un mese l’una dall’altra.

“Ora, per la prima volta, capisco cos’è la vera paura”: è quanto dice Geralt di Rivia nel primo teaser diffuso in queste ore da Netflix per annunciare le date di uscita dei due Volumi di The Witcher 3. Il 29 giugno 2023 saranno rilasciati i primi cinque episodi della nuova stagione, mentre i restanti tre episodi arriveranno su Netflix un mese dopo, il 27 luglio.

Il breve teaser non ci mostra soltanto la trasformazione di Geralt nel witcher, ma anche le altre due protagoniste della serie, Yennefer di Vengerberg interpretata da Anya Chalotra e la giovane principessa Ciri, interpretata da Freya Allan. Le due sono impegnate in una importante missione: accompagnare Ciri ad Aretuza per aiutarla a comprendere meglio e studiare le sue abilità magiche.

La sinossi ufficiale di The Witcher 3 parla chiaro: “Mentre i monarchi, i maghi e le bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt la nasconde. I tre arrivano alla fortezza protetta di Aretuza, dove affidandosi all’addestramento magico di Yennefer sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati di Ciri. Purtroppo per loro si ritrovano in un campo di battaglia tra politica e corruzione, magia oscura e tradimento a cui devono reagire, mettendo tutto in gioco per non rischiare di perdersi per sempre”.

La terza stagione, complice anche l’annunciato e criticato cambio di attore, segnerà in qualche modo una chiusura per il Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill. A prendere il posto di Cavill nella quarta stagione di The Witcher sarà Liam Hemsworth, già visto nei quattro film della saga di Hunger Games e, più di recente, nella serie tv Poker Face, ancora inedita in Italia.