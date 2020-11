The Walking Dead diventa sempre più uno show “familiare”. Tranquilli non è una critica alle ultime puntate della serie tv, nè l’idea per un nuovo spinoff, magari una comedy familiare tra gli zombie o una serie per ragazzi nella pandemia (ah no, quella già è stata fatta… World Beyond). Ma di una notizia di casting davvero molto interessante.

Hilarie Burton entra nel cast di The Walking Dead nei panni di Lucille la moglie di Negan. C’è un particolare. Hilarie Burton è nella vita reale, fuor dallo schermo, la moglie di Jeffrey Dean Morgan l’attore che interpreta Negan nella serie tv. La coppia dallo scorso aprile ha anche lanciato uno show su AMC Friday Night with the Morgan in cui chiacchierano per mezz’ora dalla loro fattoria nello stato di New York.

Il sito comicbook.com, che per primo ha svelato la notizia, ha spiegato che i due sarebbero già sul set e che l’impegno dell’attrice è considerato da guest star potenzialmente ricorrente come aggiungono altri siti americani. Hilarie Burton sarà la moglie di Negan Lucille nei 6 episodi aggiuntivi della decima stagione di The Walking Dead, annunciati nei mesi scorsi. Gli episodi sono stati inseriti in coda alla stagione dopo lo stop causato dal lockdown attuato come misura di prevenzione al Covid-19 che ha rallento anche il ritorno sul set. Contestualmente è stato annunciato che The Walking Dead terminerà con l’undicesima stagione nel 2022 per poi lasciare spazio a uno spinoff che proseguirà la storia.

Un’arma come moglie

I fan di The Walking Dead lo sanno bene: Lucille è il nome della mazza ferrata, dell’arma che da sempre Negan ha con sè. Infatti secondo il fumetto di Robert Kirkman Negan e Lucille erano sposati prima dell’apocalisse zombie. Negan aveva un’amante che decide di lasciare quando la moglie si ammala d cancro, scegliendo di trascorrere con Lucille gli ultimi suoi giorni. Purtroppo però la morte di Lucille coincise con lo scoppio dell’epidemia zombie, così la donna si è trasformata in uno zombie nel suo letto d’ospedale. Da quel momento Lucille è diventata l’arma di Negan.

Hilarie Burton Morgan ha confermato la notizia del suo arrivo nella serie tv direttamente su Twitter “è stato difficile mantenere il segreto. Ma adoro lavorare con Jeffrey Dean Morgan. Adoro quando diventa Neagan e far parte della famiglia di The Walking Dead“. E chissà se proprio il legame familiare non ha facilitato l’ingresso di Burton nella serie. In questi tempi di protocolli anti-Covid inserire un membro familiare per realizzare scene intime potrebbe essere più agevole che affidare il ruolo a un’attrice esterna.

The Walking Dead arriverà prossimamente con i 6 episodi agguntivi della decima stagione su AMC negli USA e in Italia su Fox.